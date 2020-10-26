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    宜蘭連續豪雨 三星蔥受損拍賣價三級跳

    運往北農拍賣的三星蔥，近期內單日供貨量減半。（記者江志雄攝）

    運往北農拍賣的三星蔥，近期內單日供貨量減半。（記者江志雄攝）

    2020/10/26 19:25

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭連續豪雨造成三星蔥受損，連日來出貨量減少，拍賣價三級跳，本月一日每公斤平均拍賣價才69.9元，現已飆上211.3元，不到一個月就漲到3倍價，中南部青蔥穩定供應，市場供需正常，竟出現三星蔥獨漲的罕見情況。

    台北農產運銷公司拍賣的青蔥，中南部產地占80％以上，三星蔥只有15到20％，歷年10月份，三星蔥每公斤平均拍賣價約80元，去年中南部因雨致災到貨量銳減，逃過豪雨摧殘的三星蔥，飆到249元高點。

    宜蘭本月連下10多天豪雨，三星蔥發生災損，上週起單日供貨量減半，數度跌破2噸，昨天每公斤平均拍賣價突破211元，中南部青蔥平均價41元，北農今天公休，明天重新開市後，三星蔥價是否再度飆升？引起市場人士矚目。

    三星地區農會總幹事謝志旭說，三星蔥是青蔥拍賣市場領頭羊，不少高檔飯店、美食商家指定採用，最近因雨減產，買家競標後價格上揚，屬於自由市場機制，他估計3個月後才能恢復原有產量。

    三星蔥農張浩增種有一甲地青蔥，原本可採收的蔥，因雨陸續腐爛，他自嘲說，蔥價雖好，但產量有限，看得到吃不到。

    宜蘭縣政府農業處長康立和回應，縣府第一時間便派員到三星鄉勘查，會繼續關注，若達天然災害救助標準，將啟動勘災，幫助蔥農爭取災害補助。

    三星蔥農張浩增（見圖）栽種的青蔥因雨陸續腐爛，讓他相當無奈。（記者江志雄攝）

    三星蔥農張浩增（見圖）栽種的青蔥因雨陸續腐爛，讓他相當無奈。（記者江志雄攝）

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