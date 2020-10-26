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    新北本土登革熱已48例 新增2例都住林口

    衛福部疾管署防疫人員至新北市林口區麗林里本土登革熱個案活動地周邊查核孳生源。（疾管署提供）

    衛福部疾管署防疫人員至新北市林口區麗林里本土登革熱個案活動地周邊查核孳生源。（疾管署提供）

    2020/10/26 18:51

    〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內新增2例本土登革熱，均居住新北市林口區，分別為頂福里40多歲女性及麗林里50多歲男性，感染源待釐清。

    疾管署副署長莊人祥表示，頂福里40多歲女性於10月16日至20日陸續出現肌肉痛、頭痛、發燒、肢體紅疹、噁心及嘔吐症狀，並三度就醫，21日住院，因登革熱快篩陽性通報，經檢驗呈現IgM抗體陽性而確診。

    該女平時活動地以住家及桃園市龜山區工作地為主，將進一步調查以釐清感染源；目前其接觸者共8人均無疑似症狀，檢驗結果為陰性；社區監測將持續至11月16日。

    至於另一例麗林里50多歲男性於10月14日至19日出現發燒、關節腫痛等症狀兩度就醫，23日轉診至醫院，因登革熱快篩陽性採檢通報，經檢驗IgM、IgG抗體均呈陽性確診。

    該男平時活動地以住家及林口區中湖里工作地為主，由於其工作地與10月19日公布的中湖里個案住家相近，且周邊遍布菜園，需進一步釐清是否為群聚事件；目前其接觸者共計17人，均無疑似症狀，其中13人檢驗結果為陰性、2人檢驗中、2人待採檢；社區監測將持續至11月14日。

    疾管署統計，今年累計68例本土登革熱，其中48例居住新北市，20例居住桃園市；另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

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