新北本土登革熱已48例 新增2例都住林口
〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內新增2例本土登革熱，均居住新北市林口區，分別為頂福里40多歲女性及麗林里50多歲男性，感染源待釐清。
疾管署副署長莊人祥表示，頂福里40多歲女性於10月16日至20日陸續出現肌肉痛、頭痛、發燒、肢體紅疹、噁心及嘔吐症狀，並三度就醫，21日住院，因登革熱快篩陽性通報，經檢驗呈現IgM抗體陽性而確診。
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該女平時活動地以住家及桃園市龜山區工作地為主，將進一步調查以釐清感染源；目前其接觸者共8人均無疑似症狀，檢驗結果為陰性；社區監測將持續至11月16日。
至於另一例麗林里50多歲男性於10月14日至19日出現發燒、關節腫痛等症狀兩度就醫，23日轉診至醫院，因登革熱快篩陽性採檢通報，經檢驗IgM、IgG抗體均呈陽性確診。
該男平時活動地以住家及林口區中湖里工作地為主，由於其工作地與10月19日公布的中湖里個案住家相近，且周邊遍布菜園，需進一步釐清是否為群聚事件；目前其接觸者共計17人，均無疑似症狀，其中13人檢驗結果為陰性、2人檢驗中、2人待採檢；社區監測將持續至11月14日。
疾管署統計，今年累計68例本土登革熱，其中48例居住新北市，20例居住桃園市；另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。