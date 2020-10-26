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    氣炸！ 潮州「摸乳巷」百年磚牆遭噴漆 還落款「潮中屁孩」

    老屋管理人周建昇說，潮州摸乳巷的噴漆明顯是道德教育大失敗。（記者邱芷柔攝）

    老屋管理人周建昇說，潮州摸乳巷的噴漆明顯是道德教育大失敗。（記者邱芷柔攝）

    2020/10/26 18:31

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣潮州鎮建基老街上的「摸乳巷」雖未列古蹟，卻是地方知名景點，古色古香的紅磚牆是百年老屋的外牆，老屋管理人計畫提報歷史建築，沒想到近日摸乳巷卻被當作畫布，牆面被胡亂塗鴉、噴漆，引起鎮民撻伐。

    摸乳巷出現「潮中屁孩」等各式各樣的噴漆字樣，連百年磚牆也不放過，立可白、簽字筆及各色噴漆的插圖及「落款」，靜謐幽情的氛圍被破壞殆盡，引起鎮民怒批「沒公德心！」、「這麼喜歡到處留言為什麼不刺在自己身上！」

    老屋管理人周建昇說，潮州摸乳巷是成功大學建築研究所經查踏查的教材，巷弄牆面是百年老屋的外牆，每塊磚頭都有百年歷史，街頭塗鴉有其美感、藝術性，且必須在合法地點牆面創作，但潮州摸乳巷是私人物業，提供地方作為景點，上頭的噴漆明顯是道德教育大失敗，宛如私人簽到冊、留言板。

    潮州鎮建基老街上的摸乳巷可直通長興路，巷寬約1.2公尺，可讓2台機車會車，地方居民指出，因巷弄狹窄隱蔽，2人並肩走過時會有肢體上的碰觸，情侶們也似乎特別喜歡到巷內談情說愛，因此居民開玩笑戲稱為摸乳巷，過去也曾有人稱「情人巷」、「桂花巷」，甚至用「時光隧道」保留地方各自對巷弄的回憶，2010年屏東縣府啟動建基路老街再生計畫，才重新在巷口掛起「摸乳巷」的牌子。

    周建昇表示，百年紅磚早已停產，牆面修復必刨除噴漆再重新補強上漆，工法工序都費時費力，維修金額可觀，不排除報案並裝監視器喝止不法行為；潮州鎮公所也呼籲，摸乳巷屬於私人巷弄，卻是潮州鎮的景點，希望鎮民共同維護潮州形象。

    潮州鎮基老街上的「摸乳巷」被當作畫布，塗鴉、噴漆滿溢牆面。（記者邱芷柔攝）

    潮州鎮基老街上的「摸乳巷」被當作畫布，塗鴉、噴漆滿溢牆面。（記者邱芷柔攝）

    潮州鎮「摸乳巷」遭塗鴉。（記者邱芷柔攝）

    潮州鎮「摸乳巷」遭塗鴉。（記者邱芷柔攝）

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