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    傻眼！中市將在菜市場樓上蓋兒童版國運中心 挨批草率

    傻眼！中市將在菜市場樓上蓋兒童版國運中心，挨批草率。（記者蘇孟娟攝）

    傻眼！中市將在菜市場樓上蓋兒童版國運中心，挨批草率。（記者蘇孟娟攝）

    2020/10/26 18:29

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕提出要興建兒童版國民運動中心，讓市民非常期待，但市議員謝明源等人指出，北屯區的兒童版國民運動中心，竟然選在東峰市場2樓「裝潢、隔間」了事，批評選前說一套，選後做一套；更批運動局只是為替市長政見達標而草率行事。

    包括謝明源、蕭隆澤、邱素貞及陳淑華今日在市議會質詢時指出，台中市北屯區人口數超過28萬人，是台中市各行政區最多的地區，但到現在北屯國民運動中心還只聞樓梯響，希望運動局盡快規劃動工，且依照北屯區人口數，運動局應該儘速規劃第2座國民運動中心。

    此外，謝明源指出，盧秀燕提出兒童版國民運動中心的政見，並說是全國首創，讓市民非常期待，但以北屯區為例，北屯的兒童版國民運動中心竟然預計設在北屯東峰市場2樓，僅是將舊有的場域簡單整修，令人傻眼。

    謝明源說，還原盧市長提出的「兒童版國民運動中心」，應是要在現有的國民運動中心之外，興建多座兒童專用的國民運動中心，以孩子體健運動為主要設施，涵蓋親子館功能，但目前所規劃的兒運中心，都是附屬在原有的國民運動中心內，「根本選前說一套，選上做一套」。

    謝明源、蕭隆澤、邱素貞、陳淑華質疑，東峰市場未來將規劃怎麼樣的兒童運動設施，且市場本來就人潮多，未來停車問題如何規劃。

    謝明源說，到底運動局是為了幫市長政見達標而草率設置兒運中心，還是這就是盧市長心目中理想的兒童版國民運動中心，他希望運動局應審慎規劃，不是只將菜市場樓上的空間「裝潢隔間」就叫兒童國運中心，應另行規劃合適地點設置。

    運動局長李昱叡指出，已在北屯區國運中心內規劃一部份空間做兒童版國運中心，考量北屯區人口眾多，可以再增設兒童國運中心，且要利用閒置空間，才盤點北屯區可用餘裕空間另再規劃兒童國運中心。

    李昱叡指出，若新建兒童國運中心從零到有須歷經選址、用地取得及預算編列、興建等，所費時間長又有預算問題，盤點到東峰市場2樓空間原做檔案室，因已閒置多時，加上市場人潮多，評估應有不少親子群，初步選定規劃設兒童國運中心。

    李昱叡指出，已前往現勘，初步規劃會設置室內幼兒體操、小型球類運動、攀岩、大型積木區等活動，讓兒童能前往活動身心。

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