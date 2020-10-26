10/26 各報重點新聞一覽

2018年除籍退保後再返國加保與2019年短期復停保

2020/10/26 06:44

自由時報

除籍退保再加保 旅外返台1年 狂用健保225萬

旅居海外國人不用按月繳健保費，返台加保、復保就可比照其他國人使用健保，長期以來引發不公平質疑。衛福部最新統計更發現，停保復保人數有逐年增加趨勢，二○一八年除籍停保再返國加保達二．五萬人，而有人在加保一年內就看病用掉健保二二五萬元，是國人平均年使用健保三萬元的七十五倍，短期停保復保則在去年首次突破九萬人，有人在復保一年內看病花了健保一三二萬元，之後又停保。

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我政府機關遭駭 近3年1709件

資安即國安！行政院資安處資料顯示，自二○一八年至今年七月底止，中央及地方政府機關共計發生一七○九件資安事件，其中以「非法入侵」占四成二為最多；且二○一八至二○一九年的資安事件中，逾一成五為中、高風險資安影響等級。

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DNA破10年冷案 小毒販是大強盜

彰化縣四十二歲男子王孝忠幫人跑腿運毒，被警方逮捕後，原本以為捉到了一個小毒販，但彰化檢方依法對他採集DNA建檔，並與刑事局未破刑案資料庫比對，赫然發現有件冷案上的安全帽襯墊DNA與他相符，進而查出王男涉及十年前的辣椒水黃金項鍊強盜案。檢方從看守所借提訊問，王男眼見罪證確鑿，坦承是當年的辣椒水大盜，因此依加重強盜罪嫌起訴，王男日前被彰化地院判刑七年六個月。

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聯合報

守護農地…經部、農委會態度消極 環署要監測汙染

工廠管理輔導法去年修正通過，農地工廠大限延後廿年。但經濟部態度消極，農委會也未堅守保護農地立場，為預防工廠廢水流入灌溉渠道汙染農田，環保署跳出來擬設置預警機制，即時監測灌溉系統是否含有重金屬等汙染物質，一旦發現超標可及時通知停灌或改灌，並循線追查排汙凶手。

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美大法官 巴瑞特篤定過關

美國聯邦參議院將在廿六日表決是否讓總統川普提名的巴瑞特出任最高法院大法官，由於共和黨在參院有席次優勢，預料這項人事案篤定過關，最高法院九位大法官中將有六人傾向保守派。川普曾說，他認為這次總統大選會有選舉訴訟，結果將由最高法院決定，他希望巴瑞特能參與審理。

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中國時報

北檢向瑞士提司法互助 請求返還不法所得 拉法葉艦案 追討佣金90億

喧騰多年的拉法葉艦軍購弊案，台北地檢署聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得9.6億餘美元，最高法院去年裁定准許沒收追徵犯罪所得3億1253萬9913.44美元（約台幣90.3億元）確定。台北地檢署已針對確定沒收的美金3億多元部分，由法務部透過外交部正式向瑞士等國提出司法互助請求返還。

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批終戰說法荒謬 勸綠營多讀歷史才有水準 慶祝光復唱和一中 馬斥民進黨胡扯

國民黨今年盛大慶祝台灣光復，遭綠營解讀唱和對岸一中原則。前總統馬英九痛批，種種荒謬的言論，凸顯部分人士對歷史的無知及國家認同的混亂，把台灣光復與中共的「一中原則」胡扯在一起，實在太離譜，「希望民進黨的朋友多讀一點近代史再批評，比較有水準。」

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近年政府機關資安事件統計

彰化檢方採集毒販DNA建檔，與刑事局未破刑案資料庫比對，進而偵破10年前辣椒水黃金項鍊強盜案。（資料照）

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