今明陽光和煦 週四東北風增強轉濕涼天氣

今日各地天氣穩定、陽光和煦，僅東半部地區及大台北山區偶有零星雨。（資料照）

2020/10/26 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣穩定、陽光和煦，僅東半部地區及大台北山區偶有零星雨；氣溫方面，清晨低溫21至24度間，白天桃園以北及東北部地區高溫25至27度，花東28度左右，新竹以南29至32度，中南部地區日夜溫差偏大，民眾需適時調整穿著避免著涼。

空氣品質部分，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物較易累積，且午後受光化作用影響，須留意臭氧濃度上升；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區及離島地區為「普通」等級，午後中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

請繼續往下閱讀...

第17號颱風「沙德爾」已於昨日晚間8點減弱為熱帶性低氣壓，持續朝西移動，對臺灣天氣已無影響。第18號輕度颱風「莫拉菲」，今凌晨2點位於馬尼拉西南西方460公里之海面上，以每小時22公里速度，向西進行，穿越過呂宋島南方群島後會進入南海，屆時有可能為台灣帶來一些水氣，但是水氣多寡要視颱風的位置及強度而定。

週二、週三（27日、28日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，週三晚起水氣會稍增加，降雨範圍逐漸擴大。清晨各地偏涼，低溫21至24度，白天桃園以北及宜花高溫25至28度，新竹以南及台東29至32度，中南部日夜溫差較大。

週四（29日）東北風增強，週五、週六（30日、31日）受東北風影響，迎風面的北部及東半部地區降雨機率增高，有局部短暫雨，其中週四、週五水氣較多，週六稍轉乾。氣溫方面，各地轉涼，尤其週五、週六，中部以北及東半部低溫僅19至21度，南部也只有22至24度，民眾需多注意保暖。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 27 23 ~ 31 24 ~ 29 22 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法