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    首頁　>　生活

    好扯！無法出席同學婚禮 新娘竟傳存摺照要求匯款

    有網友在網路抱怨，自己因故無法出席老同學的婚禮，不過對方還是將喜餅寄了過來，並附上存摺的照片，要他將禮金匯過去，讓他無奈發文表示：「我是不是禮俗上哪裡不懂？怎麼跟我參加的都不一樣？」（圖片擷取自爆料公社）

    有網友在網路抱怨，自己因故無法出席老同學的婚禮，不過對方還是將喜餅寄了過來，並附上存摺的照片，要他將禮金匯過去，讓他無奈發文表示：「我是不是禮俗上哪裡不懂？怎麼跟我參加的都不一樣？」（圖片擷取自爆料公社）

    2020/10/25 23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友在網路抱怨，自己因故無法出席老同學的婚禮，不過對方還是將喜餅寄了過來，並附上存摺的照片，要他將禮金匯過去，讓他無奈發文表示：「我是不是禮俗上哪裡不懂？怎麼跟我參加的都不一樣？」

    一名網友在「爆料公社」發文表示，自己其實跟這名同學只是點頭交，不過念在老同學情誼，起先還是答應出席，不過時間實在空不出來，只好提前一個月告知對方。

    想不到對方竟然還是要將喜餅寄給原PO，並附上了存摺照片，示意要他將禮金匯過去，看到這樣的情形，原PO雖然心裡有些芥蒂，但還是匯款了，不過也覺得這份祝福像是「被搶走的」。

    這篇文章PO出，得到廣大網友回響，紛紛在底下留言「很扯，不熟又不能去還要被討禮金，這婚宴是為了討錢而辦的吧，存摺都傳也太離譜了」、「怎麼沒跟她說下次我一定到啊？」、「沒關係，人家第一次不懂…下次會更清楚些」、「是來討債的嗎」、「怎麼那麼多人都利用結婚死要錢…」

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