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    重陽健走活動 吸引2200長者參加

    觀音區公所舉辦千人長者健走活動，吸引許多長輩參加。（記者謝武雄攝）

    觀音區公所舉辦千人長者健走活動，吸引許多長輩參加。（記者謝武雄攝）

    2020/10/25 22:32

    ［記者謝武雄／桃園報導］慶祝重陽節，觀音區公所今天舉辦千人長者健走活動，吸引2200多位長輩參加，健走路線由新坡國小到廣福市民活動中心，全長2.5公里，沿路有埤塘、白千層步道，主辦單位還貼心設置美食補給站、駐點表演，讓長輩們在輕鬆愉快的心情下，度過重陽節。

    市長鄭文燦前往致意時表示，市府舉辦健走活動，就是歡迎長輩們走出戶外，養成健康生活習慣，此次健走活動涵蓋桃園市中壢、平鎮、楊梅、龍潭、新屋、觀音等傳統南區行政區，也感謝各老人會、社區的熱情參與，祝福各位長輩朋友九九重陽快樂，健康久久、幸福久久。

    鄭文燦說，秋高氣爽是健行好時節，健走也是長者很好的體適能活動，可提高心肺功能、舒緩情緒，盼望健走活動能為長輩們帶來健康、自信，打開一天滿滿活力。

    鄭文燦指出，截至9月底，桃園65歲以上老年人口達28萬6850人，市府推動各項老人福利政策包含老人健保費補助、假牙補助、免費施打新型肺炎鏈球菌結合型疫苗、發放三節敬老金以及重陽節禮金等，讓長輩的生活能受到更好的照顧，讓桃園成為高齡友善城市，另各關懷據點除了老人共餐服務外，未來也會增加各項體適能活動、按摩、洗頭等多元服務，落實長者照顧多樣化。

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