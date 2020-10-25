搭週年慶熱 枋寮珍珠龍膽石斑上「櫃」駐百貨

珍珠龍膽百貨公司設櫃。（記者陳彥廷攝）

2020/10/25 20:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉是台灣養殖龍膽石斑的故鄉，碩大魚身無論到何處都是矚目焦點，但一般僅會出現在宴會場合才能看見，隨著新品種「珍珠龍膽」能進入民間，有養殖戶砸重資搶搭週年慶熱潮，進駐左營高鐵旁的百貨公司超市設櫃。

枋寮的「有鮽鮮物」公司是全台最早養殖出新興明星品系「珍珠龍膽」的養殖戶，為讓國內優質漁產走出傳統的菜市場、叫貨的條魚買賣，「有鮽鮮物」直接鎖定百貨公司客群，今天展櫃。

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有鮽鮮物總經理何世卿表示，珍珠龍膽石斑為龍膽石斑與老虎斑所繁殖的新品種，除遺傳龍膽石斑生長快速優點，又兼具老虎斑的肉質鮮甜細嫩，誕生出魚皮Q彈油脂豐富的新種。

有鮽鮮物指出，今年因應疫情，漁民在前線受到很大的衝擊，為讓國產優質魚銷售，因此找上百貨，搶搭百貨週年慶檔期進駐，開拓更多通路，讓大眾看到更多的為讓小家庭更方便料理，除了以真空包裝外，還開發出即食包，小家庭就能直接料理。

珍珠龍膽石斑為低脂肪、高蛋白的上等食用魚，剛剛在左營新光三越的JASONS生鮮超市舉辦首賣活動，由五星級飯店主廚王靖欽、蔡洛汘分別針對珍珠龍膽及鮪魚示範料理，獲得滿堂采

枋寮鄉長陳亞麟說，枋寮是國內養殖石斑魚重鎮，但今年因疫情攪局外銷受阻，危機也是轉型的契機，樂見有業者開發出新料理、食用方式，再一舉打進高端連鎖超市長設櫃，新增更多的可能，將優質國產魚推廣給全國民眾。

龍膽珍珠斑今天上「櫃」。（記者陳彥廷攝）

珍珠龍膽即食料理。（記者陳彥廷攝）

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