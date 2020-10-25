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    不禮貌鄉民團粉專遭封 脫北者冰狼：洩未成年個資活該被鎖

    兒子爆性侵案引發社會關注，「警察爸」被草屯警分局調動職務，從外勤副所長改調內勤。（資料照）

    兒子爆性侵案引發社會關注，「警察爸」被草屯警分局調動職務，從外勤副所長改調內勤。（資料照）

    2020/10/25 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕南投縣某高中學生涉性侵同班同學案越演越烈，臉書粉專「不禮貌鄉民團」疑整理性侵案懶人包公布未成年個資遭臉書封鎖，遭另一個粉絲專頁「脫北者冰狼」怒嗆透漏未成年個資被鎖「就是活該而已」，事隔一天後，「不禮貌鄉民團」解封，稱未來會在「不違反法律」的狀況下持續關心此案。

    臉書粉專「不禮貌鄉民團」日前整理南投某高中性侵案懶人包，疑透露未成年個資23日晚間粉絲專頁、管理員個人帳號都遭封鎖，其透過備份粉專「不禮貌鄉民備份團」指出，性侵事件懶人包圖文「被臉書強制刪除了」，會努力試著取回粉專。

    針對「不禮貌鄉民團」遭鎖，另一個粉絲專頁「脫北者冰狼」表示，不禮貌鄉民團完全就是左膠行為的縮影，透漏未成年個資本來就是臉書的天條，被封帳號就是活該而已；「脫北者冰狼」指出，都沒想想把這些個資透漏出來了，那個受害女孩是不是也會因此曝光？狠嗆「做事沒方法不社會化，只會用腦衝公審跟帶風向達成你要的目的」。

    「脫北者冰狼」強調：「把個資完全打出來你以為你是英雄是不是？會影射別人打壓你不會影射別人個資讓網友知道你這什麼操作？政治受虐兒嗎？」認為「不禮貌鄉民團」從港人事件到現在的草屯事件短短時間就出包2次了，嘆「左膠就是一堆成事不足敗事有餘的巨嬰而已。」

    今（25日）下午「不禮貌鄉民團」粉專解除封鎖，PO文測試，同時在底下留言表示，這幾天以來的南投性侵案文章、圖片、懶人包，內容涉及爭議部分，已經先拿掉，這起性侵案，往後會在「不違反法律」的狀況下持續關心。

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