重陽節！「親子搖元宵」 台中市議長張清照來示範！

台中市清水生活美學協會舉辦「親子搖元宵」活動，吸引家長帶著小朋友參加。（記者歐素美攝）

2020/10/25 13:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水生活美學協會今天在清水區南社里活動中心舉辦「親子搖元宵」活動，台中市議長張清照也是該協會理事長，當場示範搖元宵技巧，與100多組親子檔同樂，大人小孩一起體驗搖元宵的樂趣，氣氛熱鬧滾滾。

台中市議長張清照擔任台中市清水生活美學協會理事長，用心推動傳統文化。他說，親子搖元宵活動是為傳承搖元宵的傳統文化，並藉此增加親子互動樂趣，這項活動原本皆於元宵節前在其服務處舉辦，今年因武漢肺炎疫情才延到現在舉辦，並考量海線秋冬風沙大，才將場地移到室內，感謝南社里提供場地。

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親子搖元宵活動已連續舉辦幾年，張清照可謂搖元宵的經驗豐富，今天特別現場示範，手法熟練，搖得又快又好，三兩下就搖出白白胖胖的元宵，讓參加民眾拍手叫好。

活動現場有阿公、阿嬤帶著孫子，或爸媽帶著孩子一起體驗，最小年參加年齡只有4歲，搖得認真又起勁，直「好好玩」；蔡姓民眾說表示，已連續幾年帶孩子來參加搖元宵，自己搖、自己煮來吃，很有趣；首次參加的王姓民眾則說，看別人搖好像很輕鬆，親自下海才發現不簡單。

清水生活美學協會指導老師郭凱遠、張木村表示，搖元宵的撇步，首先是要將紅豆餡搓成球狀，放入漏杓內沾水，接著放到舖滿糯米粉的大竹篩上，使勁地來回搖動，反覆沾水裹粉數次，並適時甩動，滾至適當大小，圓滾滾的元宵即大功告成。親子搖元宵活動還有一場，時間為10月31日上午在清水區西社里關懷據點。

台中市清水生活美學協會舉辦「親子搖元宵」活動，台中市議長也是該協會理事長張清照（右），當場示範並與小朋友一起搖元宵。（記者歐素美攝）

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