台鐵採購5輛維修車 傳2次驗收都沒過 下月再不過將解約

台鐵先前採購的5輛工程維修車，傳出在交車後今年的2次驗收都未過關，若下月再不過將解約。圖為舊有的維修車，示意圖。（台鐵提供）

2020/10/25 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵近日接連爆出爭議，繼傳出斷軌事件，有媒體消息指出，2017年採購的5輛工程維修車，在交車後今年的2次驗收都未過關，甚至還曾卡在半路動彈不得，如今下個月即將再次驗收，若未過關將進行解約。

據《聯合報》報導，由於現有的工程維修車輛老舊，台鐵局先是在2015年向新巡軌車立約商「鑫通資源公司」採購新巡軌車，2017年則是採購5輛工程維修車，當時維修車預算為1.12億元，但決標金額只有8652萬元，在交車後去年陸續完成靜態、動態試驗，但今年1月及6月的2次驗收卻都不合格，包含巡軌車、工程維修車都曾在路線上故障，甚至曾在苗栗路段就因動力不足、上坡爬不動而卡在半路。

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不過鑫通資源公司對此則喊冤稱，工程車的新型引擎在達到一個溫度後，若繼續加速就會啟動保護動作停住，之後會將列車改到任何台鐵司機員都能開，但該公司強調「這是廠商的心意，怎能說是驗收沒過？」、「我們對車很有信心！」鑫通也聲稱，若台鐵解約將依法向工程會申訴。

不過台鐵方面對此則稱，已通知鑫通新巡軌車將解除契約，並將沒收履約保證金，並指鑫通可以去申訴，那是業者權利。

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