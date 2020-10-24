談及參與社會議題的感想，林薇表示，「很多事情，我們習慣了，﻿但不代表應該要是這個樣子」。我們今日的歲月靜好，是前人負重而行的步履痕跡。有天也輪到我們擔起責任，成為負重前行的一代，並持續將對於議題的熱情，化為行動，將希望變成可能。（圖擷取自臉書＿林薇Vivi）

2020/10/25 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕曾在今年4月向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）要求向台灣道歉的留學生林薇，近來分享她參與社會議題的感想。林薇表示，「很多事情，我們習慣了，﻿但不代表應該要是這個樣子」。而我們今日的歲月靜好，是前人負重而行的步履痕跡。有天也輪到我們擔起責任，成為負重前行的一代，並持續將對於議題的熱情，化為行動，將希望變成可能。

林薇今日在臉書發文表示，聽了高醫大性別所退休教授成令方談「台灣的婦運與女性公共參與」講座後，最深刻的感受就是「別再等了，就是現在，把希望變成可能」。

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林薇指出，成令方講座上笑著談起她的經驗，「在我們那個年代，才不知道現在會變成這樣。只是想說需要改變，那就提出來，然後就去做了。」﻿對此，林薇表示，「於是前人走過的步履痕跡，﻿成就了我們現在的歲月靜好，﻿但永遠要記得，你的歲月靜好，﻿不過是有人替你負重前行。﻿而有天，我們也要擔起責任，成為負重前行的一代。﻿」

「很多事情，我們習慣了，﻿但不代表應該要是這個樣子。﻿」林薇繼續說，「唯有當我們把問題一個一個拋出、提出，﻿我們才會慢慢發現，原來這些問題，﻿真的存在，真的需要改變，真的可以更好。」

林薇指出，由密西根大學博士亞倫．強森 （Allan Johnson）所著的《性別打結：拆除父權違建》一書中就提出，「雖然我們都同住在這個體制裡無從逃跑，﻿但我們可以改變參與的方式。﻿而改變的第一步，就從發出聲音開始。﻿」

至於要從哪個議題開始，林薇分享成令方的回應，「沒有什麼優不優先的，只有你在乎的。﻿從你自身出發，你最在乎的議題開始，﻿因為沒有人會比你更在乎。﻿即便一開始都沒有人相信你，﻿但只要你相信是重要的，﻿就值得去做。」

「小小的行動，可以改變歷史﻿——我們都是寫歷史的人。」林薇表示，就像前人對於議題的在乎，在環境還沒改變前就先採取行動，於是前人們也成為了他們當初想要創造的改變。

對此，林薇也與讀者期許，「期待我們都能像老師說的那樣，﻿持續充滿熱情地，繼續做著該做的事，﻿直到再也不能再做的那一刻。」

林薇是月經權益倡議與月經教育推廣組織「小紅帽」創辦人，因在今年4月以溫和而堅定的態度，呼籲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）向針對台灣的不實指控向台灣道歉，引發熱烈迴響，也因此廣為人知。

而關注於社會議題的林薇今年也以其創辦的倡議組織「小紅帽」榮獲第58屆十大傑出青年的「兒童、性別及人權關懷類」獎項。林薇獲獎時表示：「不要怕自己不一樣，相信自己，用自己最舒服的方式，去為相信的價值發聲。」

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