高雄電影節國際短片競賽頒獎 《主管再見》最大贏家

高雄電影節國際短片競賽今晚頒獎,女星鍾瑶擔任獎人,新出爐的金鐘得主姚淳耀擔任主持人。(記者許麗娟攝)

2020/10/24 21:15

〔記者許麗娟/高雄報導〕高雄電影節今晚在高雄市電影館戶外廣場舉辦「國際短片競賽」頒獎典禮,由金鐘得主姚淳耀及孫可芳搭檔主持,影星鍾瑶頒發台灣學生獎給《咪咪貓的奇幻之旅》,陸弈靜則頒出台灣組評審團大獎,由《大吉》獲得,《主管再見》同時獲得台灣組最佳影片的金火球大獎和非正式競賽的亞洲新星獎。

今年國際短片競賽邀請導演鄭文堂、宋欣穎,影星陸弈靜、鍾瑶等人擔任頒獎人,身兼導演的藝人許傑輝及眾多電影人也出席頒將典禮,讓浪漫的愛河畔星光熠熠。

高雄市副市長史哲表示,今年因為疫情狀況,高雄還能舉辦電影節並向世界發出邀請,像是VR虛擬實境,國外是的疫情是虛擬,台灣是實境的美好,高雄電影節20年來,歷經好幾次轉型,其中最重要的就是加入競賽,也大膽做VR劇院,如今看來都有很好的結果,帶給影視人員長期的支持。

台灣組金火球大獎,由《主管再見》獲得,評審認為全片幾乎無可挑剔,該本同時也獲得非正式競賽獎項的滿滿額亞洲新星獎;《大吉》則獲得評審團獎,以劇情完整且推演流暢等因素獲獎。

獲得台灣學生獎影片為《咪咪貓的奇幻之旅》,用誠懇與充滿溫度的視角,呈現一名小人物平凡卻又獨特的生活樣貌;《幽魂之境》則獲評審團特別提及獎。

國際組部分,金火球大獎為《單車失蹤記》、評審團獎《晚安,迦納》、亞洲新浪潮獎《警察加冷筍》、評審團特別提及獎《好爸爸戳章》,此外,由國際組與台灣組共同角逐的美麗島人權獎,由《地獄人間》獲得,內容描述非洲獅子山監獄中受刑犯的不人道處境,角度切入與拍攝手法極具震撼力。

VR短片競賽今年有來自29個國家共投稿107件作品,其中19件入圍作品,且6成是首映,得獎名單分別為360敘事獎《子宮綺想》、沉浸體驗獎《腦洞大開》、評審團特別提及《重力兄弟好不好》、金火球大獎《沖田先生的記憶劇場》。

2020 高雄電影節國際短片競賽得獎名單:

國際組:

金火球大獎:《單車失蹤記 White Eye》

評審團獎:《晚安,迦納 Da Yie》

亞洲新浪潮獎:《警察加冷筍 Crew 3, 14》

評審團特別提及:《好爸爸戳章 Sticker》

台灣組:

金火球大獎:《主管再見 See You, Sir》

評審團獎:《大吉 Lucky Draw》

台灣學生獎:《咪咪貓的奇幻之旅 A Cat May Look at a King》

評審團特別提及:《幽魂之境 In this Land We’re Briefly Ghosts》

國際組、台灣組共同角逐:

美麗島人權獎:《地獄人間 Hell》

非正式競賽獎項:

滿滿額亞洲新星獎:《主管再見See You, Sir》

VR影片競賽:

360敘事獎《子宮綺想MOWB》

沉浸體驗獎《腦洞大開Legends of the Brush》

評審團特別提及《重力兄弟好不好Gravity VR》

金火球大獎《沖田先生的記憶劇場The Book of Distance》

資深演員陸弈靜頒發台灣組評審團大獎給《大吉》。(記者許麗娟攝)

今年國際短片競賽因疫情影響,不少國外得主透過影片發表得獎感言。(記者許麗娟攝)

