高雄電影節國際短片競賽頒獎 《主管再見》最大贏家

高雄電影節國際短片競賽今晚頒獎，女星鍾瑶擔任獎人，新出爐的金鐘得主姚淳耀擔任主持人。（記者許麗娟攝）

2020/10/24 21:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄電影節今晚在高雄市電影館戶外廣場舉辦「國際短片競賽」頒獎典禮，由金鐘得主姚淳耀及孫可芳搭檔主持，影星鍾瑶頒發台灣學生獎給《咪咪貓的奇幻之旅》，陸弈靜則頒出台灣組評審團大獎，由《大吉》獲得，《主管再見》同時獲得台灣組最佳影片的金火球大獎和非正式競賽的亞洲新星獎。

今年國際短片競賽邀請導演鄭文堂、宋欣穎，影星陸弈靜、鍾瑶等人擔任頒獎人，身兼導演的藝人許傑輝及眾多電影人也出席頒將典禮，讓浪漫的愛河畔星光熠熠。

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高雄市副市長史哲表示，今年因為疫情狀況，高雄還能舉辦電影節並向世界發出邀請，像是VR虛擬實境，國外是的疫情是虛擬，台灣是實境的美好，高雄電影節20年來，歷經好幾次轉型，其中最重要的就是加入競賽，也大膽做VR劇院，如今看來都有很好的結果，帶給影視人員長期的支持。

台灣組金火球大獎，由《主管再見》獲得，評審認為全片幾乎無可挑剔，該本同時也獲得非正式競賽獎項的滿滿額亞洲新星獎；《大吉》則獲得評審團獎，以劇情完整且推演流暢等因素獲獎。

獲得台灣學生獎影片為《咪咪貓的奇幻之旅》，用誠懇與充滿溫度的視角，呈現一名小人物平凡卻又獨特的生活樣貌；《幽魂之境》則獲評審團特別提及獎。

國際組部分，金火球大獎為《單車失蹤記》、評審團獎《晚安，迦納》、亞洲新浪潮獎《警察加冷筍》、評審團特別提及獎《好爸爸戳章》，此外，由國際組與台灣組共同角逐的美麗島人權獎，由《地獄人間》獲得，內容描述非洲獅子山監獄中受刑犯的不人道處境，角度切入與拍攝手法極具震撼力。

VR短片競賽今年有來自29個國家共投稿107件作品，其中19件入圍作品，且6成是首映，得獎名單分別為360敘事獎《子宮綺想》、沉浸體驗獎《腦洞大開》、評審團特別提及《重力兄弟好不好》、金火球大獎《沖田先生的記憶劇場》。

2020 高雄電影節國際短片競賽得獎名單：

國際組：

金火球大獎：《單車失蹤記 White Eye》

評審團獎：《晚安，迦納 Da Yie》

亞洲新浪潮獎：《警察加冷筍 Crew 3, 14》

評審團特別提及：《好爸爸戳章 Sticker》

台灣組：

金火球大獎：《主管再見 See You, Sir》

評審團獎：《大吉 Lucky Draw》

台灣學生獎：《咪咪貓的奇幻之旅 A Cat May Look at a King》

評審團特別提及：《幽魂之境 In this Land We’re Briefly Ghosts》

國際組、台灣組共同角逐：

美麗島人權獎：《地獄人間 Hell》

非正式競賽獎項：

滿滿額亞洲新星獎：《主管再見See You, Sir》

VR影片競賽：

360敘事獎《子宮綺想MOWB》

沉浸體驗獎《腦洞大開Legends of the Brush》

評審團特別提及《重力兄弟好不好Gravity VR》

金火球大獎《沖田先生的記憶劇場The Book of Distance》

資深演員陸弈靜頒發台灣組評審團大獎給《大吉》。（記者許麗娟攝）

今年國際短片競賽因疫情影響，不少國外得主透過影片發表得獎感言。（記者許麗娟攝）

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