抗議竹科寶山2期徵收！ 民眾火爆摔椅、拿蛋砸頭

徐姓男子（中）抗議大崎墓園被徵收後，他上下三代百年後的「未來」將無處可安，激動地以迅雷不及掩耳方式接連拿出雞蛋自轟腦門，全場愕然。（記者黃美珠攝）

2020/10/24 17:56

〔記者黃美珠／寶山報導〕新竹科學園區管理局今天在寶山鄉舉辦竹科寶山用地2期擴建查估作業說明會，自救會堅持要先公布徵收價格才能做查估，且拒絕被賤價徵收，雙方沒有交集。會場內外抗議白布條、大看板交雜橫空而出的怒吼、汽笛聲響，還有人怒摔椅子鎮或當眾手拿雞蛋自轟腦門。只是科管局沒有退縮，在自救會集體退席抗議後，如期開完這場會議，讓其他想了解的人能掌握相關作業應注意事項以保全自身權益。

竹科寶山用地2期擴建是為給台積電做二奈米廠用，相關計畫經修正已在本月19日獲行政院核定，11月2日將啟動土地估價及地上物查估作業的程序。科管局為讓鄉親了解土地估價作業的原則跟方法，以及配合地上物查估應注意事項，因此召開說明會，依法這個會議不在法定程序內，沒開不影響後續推動計畫。

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自救會主張應先講清楚徵收價格金額，再談進場查估作業，強調他們拒絕賤價徵收！激憤的群眾早在昨天傍晚就開始於徵收區周邊抗議，今天一早也先去台積電總部外拉白布條，隨後轉戰公所，於會場外內高呼口號、鳴笛表達心聲，多次阻撓科管局委外的不動產估價師等做相關說明。

有人因始終聽不到自己想聽的「答案」，當場怒砸摺疊椅洩憤。而徐姓男子的祖塔就在徵收範圍內的大崎墓園，他擔心祖塔拆遷後不知何去何從，煩惱自己上下三代未來「死無可居」，脫去上衣的他在要求科管局安置他三代人的「未來」後，激動地手持雞蛋連續自砸腦門，嚇得全場大驚失色，員警立刻一湧而上把他帶出場外，制止他繼續自虐。

另名也是墓主的女子則砲轟新竹縣對於墳墓拆遷的補償標準停留在1992年，以致每戶陰宅的後人頂多只能獲得15萬的補償，但當年她家祖塔就花掉了200萬！她認為，這個補償標準應先修訂過再談拆遷補償。

前縣議員范玉燕說，寶山的土地市價拚不過周邊竹北、竹市，甚至連苗栗頭份都跟不上，這些地方每坪動輒20萬到5、60萬，科管局未來的徵收價格，參酌目前委外收集到的市場資訊看來每坪連10萬塊都沒有！等於是鄉親被徵收了土地、房宅，拿了徵收費卻只能當無殼蝸牛。

她說，寶山很多三代甚至四代同堂的家庭，表面上只有1戶被徵收，實際被徵收戶裡卻是「子孫滿堂」。徵收價已經買不回他們能繼續同居生活的空間，那麼科管局就該透過行政裁量權，比照高鐵區段徵收時發放「拆遷證明」給被徵收者，讓他們可以憑證優惠買房或買地早日重新安居。

科管局強調，協議價購的期程是在明年5到9月，現在不是不願公開價格而是時候未到，畢竟地價是會波動的。處理本案他們非常慎重，只要法律容許，一定會盡力爭取鄉親最大的權益。

以查估來說一般依法只要1名不動產估價師就可以，但他們公開評選出2名，且各自獨立估價。未來經估價師公會協審、縣府地價評議委員會決定價格後，各宗土地會取價高的辦理協議價購。而一般協議價購的作業時間都只有2個月，本案是安排4個月時間執行。

主持會議的科管局副局長陳淑珠說，對於范玉燕所說的狀況，或民眾有其他特殊的難處，不管是墓塚實際造價跟補償「天花板」15萬相差過於懸殊，還是徐姓男子等的擔憂，他們都會專案納入參考，適用最新且有利民眾的補償標準，但前提是必須要法律許可。

徐姓男子（中）激動地拿雞蛋砸頭，全場愕然。（記者黃美珠攝）

員警一湧而上制止徐男繼續砸雞蛋自虐，把他短暫帶離會場。（記者黃美珠攝）

一度激動拿雞蛋砸頭的徐男（中坐者右）冷靜後穿回上衣再度回到說明會現場。（記者黃美珠攝）

因為不滿科管局徵收補償政策而被鄉親砸爛的無辜摺疊椅。（記者黃美珠攝）

自救會成員們手持抗議標語、白布條及汽笛等到場表達反對到底的心聲。（記者黃美珠攝）

前新竹縣議員范玉燕（左立者）跟竹科管理局副局長陳淑珠（坐者左3）要求啟動行政裁量權發放「拆遷證明」給被徵收戶，以利鄉親可以憑證優惠買房、買地早日重新安居。（記者黃美珠攝）

竹科管理局副局長陳淑珠（右立者）跟持大聲公的自救會成員（左）針鋒相對。（記者黃美珠攝）

自救會的訴求跟科管局沒有交集，憤而集體退席抗議。（記者黃美珠攝）

自救會在說明會前在鄉公所樓下群集抗議反對徵收。（記者黃美珠攝）

自救會在說明會前到台積電總部前拉白布條抗議。（記者黃美珠攝）

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