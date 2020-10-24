台江親師生踏查山海圳 發表《流域專題研究》小論文

台江《流域專題研究》師生進行國家綠道物種踏查，並將成果繪製成壁報小論文今天舉辦發表會，並邀學界及公部門代表共同與學生對話。（記者王姝琇攝）

2020/10/24 17:11

〔記者王姝琇／台南報導〕台南社大台江分校號召小台江、水水長安、瀛海中學，及安南國中4校同學，以台灣山海圳國家綠道為行動研究領域，進行國家綠道物種踏查，並將成果繪製成壁報小論文，今天（24日）於海尾朝皇宮廟口舉辦發表會。

會中邀請路殺社代表林德恩博士、南藝大教授曾旭正、內政部營建署國家公園組組長張維詮、南市府副秘書長王揚智、六河局等學界、公部門代表共同與學生對話。小台江少年水手張書語提出建議，盼政府能協助各校親師生走一趟台灣山海圳國家綠道，成為師生在地的環境學習教室。

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社大台江分校、海尾朝皇宮在每年暑假都會規劃台江流域學校親師生的社會實踐學習，策辦台江流域專題研究人文營，共同探究流域治理的希望。社大台江分校執行長吳茂成表示，今年投入參與研究者從小學二年級起到國、高中生都有，總計80多位親師生，部分學生還從玉山走回台江進行實地踏查收穫豐富。

小台江家長李竑鋝指出，跟著孩子一起進行台江流域專題研究及課程學習，透過親子共學，陪伴孩子在環境學習，我們家長也同時在學習，更深入知道如何把環境變得更好。

已經走過2次台灣山海圳國家緑道的學生張書語，除了分享自己走路的經驗，也同時建議政府能夠協助更多親師生，走上山海圳，成為環境學習教室。

王揚智則表示，看到台江學生及家長從故鄉開始探索，以身作則愛護地球，守護台灣山海圳綠道，並透過教育及發表論文讓更多人理解，也盼能帶市府同仁走一趟綠道，親自體驗這裡豐富的人文生態。

台江《流域專題研究》師生進行國家綠道物種踏查，並將成果繪製成壁報小論文今天舉辦發表會，並邀學界及公部門代表共同與學生對話。（記者王姝琇攝）

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