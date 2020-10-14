守護家鄕河川 社大瑜珈師生撿垃圾淨堤

社大台江分校瑜珈班師生今天前往圳畔上做瑜珈，兼撿垃圾淨堤。（記者王姝琇攝）

2020/10/14 20:46

〔記者王姝琇／台南報導〕終身學習不忘守護家鄕河川，社大台江分校瑜珈班師生今天下午結合台江流域學習，前往嘉南大圳的海尾寮排水線圳畔，20幾位師生拿起夾子撿垃圾淨堤，同時響應世界水質監測月，為海尾寮排水線測水質，發現水質狀況差有臭味，也有保麗龍、飲料杯等垃圾，呼籲水利局、環保局應設攔污索，種樹營造綠道，整治河川污染，避免垃圾再污染海洋。

社大台江分校瑜珈班老師吳瓊桃表示，第1次帶著學員進行台江海尾寮排水線的環村綠道營造行動，師生們一起撿垃圾、檢測水質、調查沿岸環境植物生態，一起在戶外上瑜珈課，希望讓學員從守護河川的公共參與中，自我學習提升環境覺知與觀察力，呼籲市民不要亂丟垃圾，水利及環保局能設置攔污索，避免垃圾流到大海，同時應該儘速種樹營造綠道，讓更多鄉親在黃昏微風的橋上練習瑜珈，感受自然風與水流聲，體驗大自然教室不一樣的課程。

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75歲吳姓阿嬤同學表示，這次跟著瑜珈班出來運動兼做環保，可以在海尾寮排水線進行戶外公共學習活動，感覺很好，從撿垃圾中，也發現常見的飲料杯、衛生紙盒等垃圾。

陳姓同學則説，今天下午帶著散步心情來到海尾寮排水線，結合台江流域學習，進行水質檢測，以及為家鄕掃地撿垃圾運動，從抽水站到鎮安橋，將近1公里的堤岸，應該種樹形成緑道，也發現越接近抽水站，水味有明顯臭味、白色浮沫及保麗龍等垃圾，她説，一切污染都是來自人為，需要加強環境守護意識，才能讓生活品質變得更好。

郭同學則是一路沿著海尾寮排水線走，透過iNaturalist APP進行植物調查，她說，河堤很漂亮，如果沒有那麼多的垃圾，黃昏在這散步是很舒服的事，沿途更發現一些小時候常見的植物，例如毛西蕃蓮、野生百香果，這是今天的守護家鄕河川行動最大的收穫。

社大台江分校瑜珈班師生今天前往圳畔撿垃圾淨堤。（記者王姝琇攝）

社大台江分校瑜珈班師生今天走出戶外前往圳畔上做瑜珈，兼撿垃圾淨堤。（記者王姝琇攝）

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