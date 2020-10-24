台大橄欖球隊慶75週年 老中青3代下場揮灑汗水

台灣大學橄欖球隊75週年慶24日在台大田徑場舉行，現職資深或主任醫生組成的台大醫橄（紅衣）與台大校友隊友誼賽，雙方全力以赴，充滿運動精神。（記者簡榮豐攝）

2020/10/24 16:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學橄欖球隊今舉辦75週年隊慶，邀集許多老校友回鍋同歡，行政院長蘇貞昌、中研院士廖一久等都曾是隊員，今下午更舉辦交流賽，老中青三代同樂，一起下場比賽揮灑汗水。

台大橄欖球促進會會長王健敏說，隊史75年，早期以「水牛隊」名義出賽，另，台大醫學系設橄欖球系隊，也用水牛當隊徽元素。

請繼續往下閱讀...

橄欖球隊畢業隊友曹以會則說，許多社會重要人物都曾是台大橄欖球隊成員，如行政院長蘇貞昌、聯發科董事長蔡明介、中研院士廖一久等；今舉辦75週年隊慶與交流賽，許多畢業隊友已成教授學者，也將出席下場比賽。

另，台大醫學橄欖球隊畢業隊友、台大婦產科副教授施景中也說，今活動也讓許多名醫回鍋，如台大醫院外科部教授吳耀銘（肝臟移植權威）、恩主公醫院外科部主任吳長晉、衛福部桃園醫院骨科部運動醫學科主任吳鴻康等，成員介在40到55歲之間，從未放棄橄欖球激發的熱情。

今下午該活動的「老中青交流賽」在台大田徑場舉行，場中雖有年輕校隊激烈分組廝殺，亦有台大醫的校友隊統一紅隊服認真訓練跑位，更有資深隊友與年輕女橄欖球隊員同場競技，老一輩沉著走位防禦、年輕學童快速跑位衝刺達陣，共同揮灑汗水。

友誼賽中雙方全力衝刺。（記者簡榮豐攝）

友誼賽中雙方互不相讓。（記者簡榮豐攝）

雖是友誼賽中，但球員全力以赴。（記者簡榮豐攝）

雖是友誼賽中，但球員全力以赴。（記者簡榮豐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法