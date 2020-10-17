台大橄欖球隊75週年隊慶 政院院長蘇貞昌也是OB

台大橄欖球校隊校友與台大醫學橄欖球隊校友，將在10月24日下週六舉辦「老中青交流賽」，預計將有30多位中年醫師翹楚一同返校「開打」。（台大橄欖球隊提供）

2020/10/17 12:51

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣大學橄欖球隊今年將舉辦75週年隊慶，畢業隊友很多都是社會重要人物，包括行政院長蘇貞昌、聯發科董事長蔡明介、被稱作「台灣草蝦之父」的中研院院士廖一久等人，台大橄欖球校隊校友與台大醫學橄欖球隊校友，將在10月24日下週六舉辦「老中青交流賽」，預計將有30多位中年醫師翹楚一同返校「開打」。

台大橄欖球促進會會長王健敏表示，台大橄欖球隊成立75年，最早以「水牛隊」名義參加對外賽事，成員中的主將很多是台大醫學系的學生；多年來，台大橄欖球校隊與台大醫學橄欖球隊一直將台灣水牛的形象做為兩隊的隊徽元素。光是想像一群平日穿梭在病房診間的中年醫師，跟向來以剽悍聞名台大橄欖球，同場競飆橄欖球的場面，就非常精彩。

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台大橄欖球隊OB曹以會表示，台大橄欖球隊是台灣歷史最悠久的大學橄欖球勁旅，是一個內聚力極強的大學校隊，每次擴大週年慶活動，都會吸引跨越數十年的校友（（OB）參與，畢業隊友很多都是社會重要人物，包括行政院長蘇貞昌、聯發科董事長蔡明介以及被稱作「台灣草蝦之父」的中研院士廖一久等等，當天可能會出席且下場比賽的OB包括行政院前政務委員薛琦、台大數學系前主任張海潮、「火箭阿伯」交大教授吳宗信、農委會畜產所所長黃振芳、台灣體育大學副校長張振崗及台大總務長葛宇甯等人。

台大婦產科副教授施景中表示，台大醫學橄欖球隊OB隊（校友隊），成員年齡在40歲到55歲之間，這一群中年醫師個個是翹楚，但是他們從來沒有放棄年輕時被橄欖球激發的熱情。

台大醫橄參賽醫師來自全國各地，從學生時代接觸橄欖球，他們在繁忙的工作之餘仍以這項運動維持身心健康；各大名醫將解說橄欖球這種高強度的球類活動，比賽時需要持續奔跑、衝撞與劇烈身體碰觸，除了需要保持良好的肌力與體力外，也是醫師在緊張的工作後，一種紓壓的方式，預計當天會有超過30位醫生參與比賽，包括台大醫橄會長吳耀銘（台大醫院外科部教授肝臟移植權威）、吳長晉（恩主公醫院外科部主任）、吳鴻康（衛福部桃園醫院骨科部運動醫學科主任）、紀乃新（台大醫院心血管外科副教授）、王秋猛（羅東博愛醫院骨科部）、黃哲南（屏東國仁醫院骨科主治醫師）、施景中（台大醫院婦產科醫師）等人。

台灣大學橄欖球隊畢業隊友很多都是社會重要人物。（台大橄欖球隊提供）

台大橄欖球校隊校友與台大醫學橄欖球隊校友，將在10月24日下週六舉辦「老中青交流賽」。（台大橄欖球隊提供）

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