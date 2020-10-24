遠東經典馬拉松 徐旭東為道生油氣外洩致歉

遠東新世紀經典馬拉松今年減少1個組別，只辦半馬以下的賽事，仍舊吸引約2900名跑友赴會。（記者黃美珠攝）

2020/10/24 15:40

［記者黃美珠／新埔報導］第12屆「遠東新世紀經典馬拉松」今天在新竹縣新埔鎮遠東化纖總廠起跑！由於整整1個月前，該廠才發生「道生油氣」外洩的嚴重空污事件，王姓廠長還被檢方裁定100萬交保。因此遠東集團董事長徐旭東上台致詞時特別強調說，任何工廠都不能有缺失。前陣子新埔的遠化總廠發生疏失，他對當地居民感到相當抱歉，日後一定加強監督，更加仔細自我檢查，不讓任何氣體排出，絕不影響居民。

徐旭東說，居民是企業的夥伴，要有這樣的精神，讓居民感到舒適，所以提醒台下員工，整個廠不放過任何角落，有任何不妥，要立即修正。

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一旁的縣長楊文科則緩頰說，所有工廠不管大或小，偶爾總有意外疏失，只要立即通報，依照SOP執行，是絕對沒有問題，縣府會做好監督角色，希望大家堅定信心，把所有生產線及設備等都按照SOP檢查，相信遠東紡織一天比一天還要好。

遠東集團的這場經典馬拉松賽是國內路跑界的盛會，徐旭東歷年也從不缺席替同仁和所有與賽者加油打氣。

遠化總廠表示，往年他們都有5公里、9公里、21公里以及42公里4個組別提供挑戰，但今年為了防疫，避免群聚的跑友太多，今年沒有全馬，只有22公里半馬組和9公里、6公里接受報名，總共有2900名跑友赴會。

縣長楊文科說，在這秋高氣爽天氣下路跑是非常好的一件事情，最近台灣的天空及海洋都常常有飛機或船艦在繞行，也正在缺水，難免造成人心浮動，但相信藉著路跑，可以跑出熱情、跑出健康。

遠東新世紀經典馬拉松今年減少1個組別，只辦半馬以下的賽事，仍舊吸引約2900名跑友赴會。（記者黃美珠攝）

遠東集團董事長徐旭東（前右2）今天在遠東新世紀經典馬上為「道生」外洩事件向居民們致歉。（記者黃美珠攝）

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