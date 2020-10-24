環狀線北環段站體卡產業園區 業者不滿罔顧廠家營運

台北捷運環狀線北環段Y19A站出土段位於五工路及五權二路口。（記者周湘芸攝）

2020/10/24 15:05

［記者周湘芸／新北報導］台北捷運環狀線第2階段的南環、北環段預計年底完成設計、明年動工。其中位於新北產業園區五工路的Y19A站卻面臨地方抗議。台北市捷運工程局規劃採地下車站，路線設計從高架轉往地下，但當地廠家認為，出土段將阻斷位處新北產業園區中心的五工路及五權二路，嚴重影響營運及貨車動線。

「捷運出土段受害廠戶自救會」表示，新北產業園區未必需要北環段通過，廠家可自建接駁車，每年花不到360萬元就能得到很好的交通運輸；若捷運規劃勢必須通過該路段，也可規劃地上車站或高架車站，避免截斷原有道路。

請繼續往下閱讀...

位於新北產業園區的賴姓業者就指出，目前新北產業園區共1138個廠家，有7成以上反對北環段Y19A站計劃案，若台北市捷運工程局執意闖關，整個產業園區將無以為繼，甚至造成數千人失業，與新北市長期推動產業經濟的理念相互矛盾，不解為何長期與雙北政府機關陳情，卻持續遭到「冷處理」。

北市捷運局副局長陳耀維︰退縮人行道、取消停車格，爭取最大通行空間

台北市捷運工程局副局長陳耀維表示，未來北環、南環及東環段都將地下化興建，以現行高架的新北產業園區站銜接至Y19A站的捷運最大坡度5.5%計算，出土段勢必會落在五權一路至五權三路。先前已針對該路段進行評估，尖峰時段車流量為C至D級，捷運完工後仍會維持雙向各2車道，其中五權二路也會退縮人行道、取消路邊停車格，爭取貨車通行最大空間。

陳耀維指出，北環段進入新北產業園區站的規劃是當初園區與新北市政府捷運工程局討論的結果，目前已送行政院核定，預計年底前完成設計，明年中動工。

台北捷運環狀線北環段Y19A站設計引發廠家抗議。（記者周湘芸攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法