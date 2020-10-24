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    「2020生態博覽會」大安森林公園登場 柯P提前「放鳥」

    台灣生態環境盛會第六屆「2020生態博覽會」今在大安森林公園盛大登場，台北市長柯文哲獲邀野放救傷鳳頭蒼鷹幼鳥重回藍天，但放飛時，柯在秒數還沒數完時就提前將鳳頭蒼鷹放走。（記者方賓照攝）

    台灣生態環境盛會第六屆「2020生態博覽會」今在大安森林公園盛大登場，台北市長柯文哲獲邀野放救傷鳳頭蒼鷹幼鳥重回藍天，但放飛時，柯在秒數還沒數完時就提前將鳳頭蒼鷹放走。（記者方賓照攝）

    2020/10/24 12:38

    〔記者楊心慧／台北報導〕台灣生態環境盛會第六屆「2020生態博覽會」今在大安森林公園盛大登場，台北市長柯文哲今上午參加活動，大安森林之友基金會、全聯福利中心董事長林敏雄、七星生態保育基金會董事長張尊國也獲邀出席，現場台灣猛禽研究會辦理秋季野放猛禽活動，邀請柯野放救傷鳳頭蒼鷹幼鳥重回藍天，但放飛時，柯在秒數還沒數完時就提前將鳳頭蒼鷹放走，現場一片錯愕。

    「2020生態博覽會」邀請超過70個國內知名生態相關單位進行展攤市集，同時還有野餐、寫生比賽等，今年更新增大安生態之美攝影展及夜間探索活動。

    柯文哲致詞時表示，大安森林公園從1996年設置今已26年，當時剛建立時，民眾認為不好看，但公園需要經營，經多年大家協力合作，變成台北市地標，這裡最有名的是有不少的螢火蟲，若有光害、農藥牠們便無法生存，有螢火蟲的地方表示生態環境好，在這城市的中央，有著富裕的生態，表示說是一件了不起的事。

    青年公園管理所主任王淑雅表示，今年生態博覽會配合主題新推出的大安生態之美攝影展及夜間探索等活動，透過活動可讓大家了解大安森林公園豐富的生物多樣性，盼能喚起民眾對大自然的尊重與重視，為維護生態努力。

    2022縣市長選舉，傳國民黨主席江啟臣可能親自出馬選桃園市長，盼光復桃園，柯文哲被問到，僅一臉狐疑地表示，「江啟臣選桃園？」

    台北市跨年晚會防疫備案一改再改，媒體詢問北市觀傳局是否有錯、劉奕霆是否要負責？柯文哲僅說「不用啦！今天沒有餵食鯊魚。」僅嘆了一口氣。

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