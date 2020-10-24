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    台南湖濱水鳥公園種鳳凰樹 相約來年火紅花開

    南市老樹節活動，今天在湖濱水鳥公園舉行。（記者洪瑞琴攝）

    南市老樹節活動，今天在湖濱水鳥公園舉行。（記者洪瑞琴攝）

    2020/10/24 10:56

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市老樹節活動今（24）日在湖濱水鳥公園舉行，由副市長趙卿惠帶領護樹團體一起在公園內種下100棵鳳凰花小樹苗，與民眾相約鳳凰花開綻放火紅。

    湖濱水鳥公園位在鹽水溪畔，走上堤防就可一覽鹽水溪美景，走在湖濱水鳥公園內，不時可以發現水鳥的蹤跡，水鳥以外也有其他野生動物一起生活在這裡。

    除此之外，這座公園內還設置寵物圍籬以及寵物遊具，對於家裡有毛小孩的飼主來說，帶毛小孩到這座公園玩耍，看到毛小孩活力充沛玩樂、交朋友，心裡就滿溢幸福感。

    趙卿惠表示，老樹節活動自2013年開始舉行，足跡遍布大南門城、湯德章公園、運河南岸、水交社路綠帶、馬雅各公園等，今年到湖濱水鳥公園植樹，未來營造火紅鳯凰花與水鳥、毛小孩共舞，成為「台南的風景名畫 」。

    南市工務局表示，湖濱水鳥公園過去曾作為環保局的空氣品質淨化區，公園內曾經滿植樹木，後來因為天災、病蟲害侵襲、樹木生命自然歷程等因素，園區內樹木逐漸淍枯讓出空位來，這些空間也規劃成為現在的寵物圍籬區及園內步道等，這次藉由植樹來增添公園景色，期待種下的樹苗，綠意生態及萬物生命豐富台南這片土地。

    今天植樹活動，農委會老師陳正豐作教學示範，包括鳳凰花會、老樹節促進會、富樂夢文教基金會、社區大學及樹公民熱烈響應，植樹許下美好未來。

    南市老樹節活動，今天在湖濱水鳥公園舉行，大家種下100棵鳳凰花小樹苗，相約鳳凰花開綻放火紅。（記者洪瑞琴攝）

    南市老樹節活動，今天在湖濱水鳥公園舉行，大家種下100棵鳳凰花小樹苗，相約鳳凰花開綻放火紅。（記者洪瑞琴攝）

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