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    教團追蹤國人教育價值觀 逾53％民眾認為補習重要

    黃昆輝教授教育基金會追蹤國人的教育價值觀，並發現民眾相信補習對就讀好學校是重要的，且今年數據比2年前還增加8個百分點，提醒教育施政省思。（記者吳柏軒攝）

    黃昆輝教授教育基金會追蹤國人的教育價值觀，並發現民眾相信補習對就讀好學校是重要的，且今年數據比2年前還增加8個百分點，提醒教育施政省思。（記者吳柏軒攝）

    2020/10/24 10:51

    〔記者吳柏軒／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會實施「國人的教育價值觀民意追蹤」，比較2年前與今年的數據，並公布報告，其中受訪民眾在今年仍有53.3％認為補習對孩子就讀一所好學校是重要的，比2年前還高8個百分點，呼籲教育單位省思。

    該國人教育價值觀民調從2年前啟動並收集資料，今年則再度實施，這次基金會完成1070人有效樣本，信賴水準95％時誤差最大值正負3％，調查範圍是全國22縣市，年滿20歲民眾。

    今年民調中，如民眾認為補習對孩子就讀好學校的重要性，有53.3％認為重要，比2年前的比例增了8個百分點。另，認為高升學率是孩子選校重要依據，今年42.9％回答會，比2年前的數據減少5.1個百分點。而為孩子選擇普通大學或科技大學方面，今年有55.7％選擇科大，比2年前增加6.4個百分點。

    該基金會董事長黃昆輝表示，價值觀是教育決策核心，而這次調查結果中，有逾5成民眾肯定補習可幫孩子就讀好學校，還比2年前增8個百分點，顯示民眾對補習的依賴程度更加重，值得教育工作者、行政主管機關等共同省思，並進一步了解原因。

    該民調小組召集人郭生玉也說，很多教育改革若不考慮到國人的教育價值觀，恐成效不彰；除了補習價值觀外，該民調其他議題也值得關注，如發現民眾開始重視一技之長等技職教育，希望技職不要妄自非薄。

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