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    台南一中「跨越疫情」與日本友校視訊交流

    台南一中學生自拍影片介紹台南特色，老街老巷別有風情。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南一中學生自拍影片介紹台南特色，老街老巷別有風情。（記者洪瑞琴翻攝）

    2020/10/24 09:39

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年受到疫情影響，台灣與日本學生幾乎無法出國，多數學生交流活動也被迫取消，台南一中透過視訊方式，並自製6部影片上傳youtube，與日本一宮西高校學生互動，開啓校際「視訊交流」新模式。

    台南一中學生自拍影片介紹校園的日常，校狗在池畔喝水，傳遞友善環境。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南一中學生自拍影片介紹校園的日常，校狗在池畔喝水，傳遞友善環境。（記者洪瑞琴翻攝）

    這次參與交流的2年1班同學，分成6組拍攝製作6部影片，校園的日常從紅樓迴廊古蹟到小黑狗池畔喝水，還有神農街、林百貨、南美館、延平郡王祠等美景介紹，並且搭配英語旁白，運鏡手法宛如微電影，並將影片上傳至youtube，再把連結寄給日本同學，讓日本同學可以從影片中了解南一中學生的校園生活，也看到台南特色景點，希望他們在疫情過後再訪台南。

    台南一中學生自拍影片介紹校園紅樓。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南一中學生自拍影片介紹校園紅樓。（記者洪瑞琴翻攝）

    在過去兩年，日本愛知縣一宮西高校已連續造訪南一中兩次，成為該校國際班的招牌活動。今年因為疫情緣故，無法前來台灣，但兩校在年初便積極聯繫，研議視訊交流模式，透過網際網路跨海交流。

    台南一中學生自拍影片介紹台南特色景點，從南美館高點遠望飛機淩天而過。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南一中學生自拍影片介紹台南特色景點，從南美館高點遠望飛機淩天而過。（記者洪瑞琴翻攝）

    日本一宮西高校同學也介紹日本校園活動，南一中同學們透過筆電或手機，全程以英文和日本同學交流。此外，南一中由吉他社及扯鈴社帶來精彩的表演，一宮西高校同學們也帶來活潑的舞蹈表演。

    台南一中與日本一宮西高校透過網路視訊交流。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南一中與日本一宮西高校透過網路視訊交流。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南一中校長廖財固表示，這場視訊交流展現兩校師生的創意、科技與突破，更重要的是，這也代表疫情無法阻擋國際友誼的延續。

    台南一中學生自拍影片介紹台南特色景點。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南一中學生自拍影片介紹台南特色景點。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南一中透過視訊方式，與日本一宮西高校學生以「視訊交流」，跨越「疫情障礙」。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南一中透過視訊方式，與日本一宮西高校學生以「視訊交流」，跨越「疫情障礙」。（記者洪瑞琴翻攝）

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