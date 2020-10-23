免稅店爆違法低價促銷菸品 民團向政府檢舉籲快取締

董氏基金會憂心，免稅店業者正以低價促銷庫存的免稅菸品，恐引誘國人吸菸。（資料照）☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2020/10/23 18:58

〔記者林惠琴／台北報導〕董氏基金會今日發布新聞稿踢爆，免稅店業者正以低價促銷庫存的免稅菸品，引誘國人吸菸，已發文向台北市政府檢舉，呼籲政府立即稽查取締並依法嚴懲。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，接獲民眾檢舉，免稅店業者正以「不用出國就可以買到免稅的便宜商品」為宣傳，在松山機場等地舉辦特賣會，除了販賣各類免稅精品外，竟還以每條低於市價200元以上的優惠出清庫存免稅菸品，同時民眾檢舉，參加旅行社行程到免稅店購物，也被推銷多買幾條比市價便宜約250元的菸品。

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林清麗指出，免稅菸品應是在機場、港口等邊境販售的商品，現在免稅店業者為了挽救因疫情影響而下滑的業績，竟然在各地舉辦特賣會或與旅行社合作拉客販售庫存免稅菸品，誘引國人購買，已違反「菸害防制法」、違背維護國人健康的原則，呼籲台北市衛生局務必立即稽查取締並依法嚴懲。

均衡法律事務所負責人、律師李鳳翱指出，免稅店業者雖自稱已補足菸稅菸捐，但無論是特賣會或是店內販售，都已違反「菸害防制法」第9條第3款不得以折扣方式銷售菸品，應依同法第26條規定處以500萬元以上、2500萬元以下罰鍰。

消費者文教基金會前董事長、律師游開雄補充，台灣應效法新加坡取消免稅菸品，或像澳洲只能攜帶25支菸入境、紐西蘭只可帶50支菸，鄰近的香港及澳門只可攜帶19支菸入境自用，只有修法廢除機場入境銷售免稅菸品陋習，才能停止政府損失稅收、民眾健康受損的雙輸局面。

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