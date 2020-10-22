外送員車禍攀升 柯文哲撂話：定期公布2大外送業者受傷人數

台北市長柯文哲說，企業公司應善盡企業社會責任，再不改善，將定期公布2大外送平台業者的車禍受傷人數，2個月後上路。（記者廖振輝攝）

2020/10/22 18:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府今日下午召開公安督導會報，勞動局報告，8、9月車禍受傷人數分別為100人及126人，主持會報的台北市長柯文哲不滿地說，「既然雇了一堆小朋友進來，就該做好安全防護」，企業公司應善盡企業社會責任，他並撂話，再不改善，將定期公布2大外送平台業者的車禍受傷人數，2個月後上路。

勞動局今天下午在市府公安督導會報中說明機車外送員績效指標報告案，8至9月機車外送員交通事故死亡為0人，指標燈號為綠燈；8至9月受傷人數平均為113人（8、9月受傷人數各是100人及126人），相比近一年機車外送員發生交通事故的受傷人數，月平均值115.92人，其績效指標燈號為黃燈。

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勞動局勞動檢查處長江明志說，將要求業者加強外送員的交通安全教育訓練，業者也應研擬相關防制作為，例如改善APP，調整接單功能（不搶快接單）及警示功能（超速提醒），並針對發生事故外送員限制接單資格，待釐清肇責後方恢復資格等改進作為，加強管理外送員的交通安全。

柯文哲聽後詢問，是哪幾家外送平台業者？是大公司多還是散戶？江明志說，集中在2大業者包括foodpanda與Uber Eats，散戶部分因為有些未身穿制服，所以沒有列入統計。

柯文哲說，從數據統計看起來9月有明顯上升，，未來每一家業者數據要分開統計，跟業者老闆講不改善就公布foodpanda有幾個人、Uber Eats有幾個人，並定期公布傷亡人數。

柯文哲更不滿地說，如果要僱用一大堆小朋友進來（當外送員），就應該做到安全維護、公司要把訓練好，這是企業責任，他最怕的是散戶會難處理，像這種大公司有商譽形象的問題，如果企業自己不弄好，全靠政府管理就很困難，「你們自己都不顧好、政府要去管，要是你們都不注重，我們就公布」。

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