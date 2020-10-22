高雄電影節「國際短片競賽」週六頒獎 姚淳耀、孫可芳搭檔主持

甫獲金鐘男主角的演員姚淳耀，將為高雄電影節國際短片競賽頒獎典禮擔任主持人。（高雄市電影館提供）

2020/10/22 17:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄電影節週六（24日）將舉辦「國際短片競賽」頒獎典禮，特別找來金鐘得主姚淳耀及孫可芳搭檔主持，影星鍾瑶、陸弈靜，以及導演鄭文堂、宋欣穎等也將出席共襄盛舉。

迎接雄影20歲，即日起至25日在高雄電影館前的愛河畔搭起「塩埕大舞台」 ，由小時光市集率先熱鬧登場，有超過百家的美食、文創商品和電影小物攤位齊聚，民眾在欣賞電影之餘，可漫步在愛河畔閒逛市集，享受港都的浪漫夜。

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週六晚間6點本屆影展的重頭戲登場，將在電影館外廣場舉辦的「國際短片競賽」頒獎典禮，除首度由演員姚淳耀、孫可芳擔任主持人，與雄影淵源深厚的金獎得主鄭文堂導演、宋欣穎導演，影星陸弈靜、鍾瑶等人將「回娘家」擔任頒獎人，典禮現場也將透過網路轉播，向全球因疫情無法來台的影人同步揭曉得獎訊息。

喜愛電影的影迷們，明起連續3晚在電影館將播放經典電影《回到未來》三部曲，週日（25日）下午4點半則有「Back to the future音樂會」，邀請DJ林貓王和高雄人氣樂團淺堤接力登台演出，以「回到未來、穿越過去」為主題，藉由跨領域巧妙結合，獻給高雄滿載的電影感音樂演出，林貓王表示，希望能從搖滾之父查克貝里放到流行天王麥可傑克森，一起重現浪漫的舞會；淺堤樂團則將表演多首經典電影歌曲，並帶來首張專輯《不完整的村莊》的精采歌曲。

2020高雄電影節影展現正熱烈進行中，截至首周末為止，票房已超越去年及前年的總票房，多場精采長短片和VR作品也陸續宣告完售，影展呼籲影迷及早搶進剩餘門票，以免向隅。

演員孫可芳為雄影國際短片競賽頒獎典禮的女主持人。（高雄市電影館提供）

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