以色列阿聯歌手破冰首次合唱！「你好」洋溢中東和平氣息

「你好」（Ahlan Bik）由以色列歌手馬爾齊亞諾（Elkana Marziano）和阿聯音樂人艾賈辛（Walid Aljasim）合唱演出。（圖片由Youtube頻道אלקנה מרציאנו - הערוץ הרשמי授權提供使用）

2020/10/22 19:30

〔影音新聞／綜合報導〕長期敵對的以色列與阿拉伯聯合大公國，兩國歌手竟聯手演唱？這首MV同時出現阿聯杜拜（Dubai）以及以色列特拉維夫（Tel Aviv）的歌曲名為「你好」（Ahlan Bik），由以色列歌手馬爾齊亞諾（Elkana Marziano）和阿聯音樂人艾賈辛（Walid Aljasim）一同合唱，為兩國歌手首度聯手打造的歌曲，歌曲發布後，短短兩周多的時間就突破100萬的觀看人數。

以色列自1948年建國以來便與鄰國多次起衝突，這首「友好」歌顯示出以阿關係自九月簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）後，逐漸正常化的狀況。這項協議將使阿聯成為第三個與以色列簽署和平協議的阿拉伯國家。

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兩名歌手透過會議軟體Zoom合作，在以阿兩地分別完成歌曲的一部分後合在一起，由阿拉伯語、希伯來語和英語三種語言合唱。歌詞內容不斷重複著「朋友、歡迎、何時來訪」，洋溢著和平的氣息。

待武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情結束後，馬爾齊亞諾將計畫與艾賈辛一起舉行現場演唱會，這首跨越兩國的友誼歌，不僅引起以阿兩國人民的熱烈討論，其他國家的人也紛紛表示，從中看到中東地區和平且全新的風貌。

原始影片

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