台南百年菜市場 講英語嘛ㄟ通

台南市長黃偉哲(前左3)今天偕同東菜市場攤商發表英語友善標章認證成果。(記者洪瑞琴攝)

2020/10/22 17:06

〔記者洪瑞琴/台南報導〕台南百年歷史的東菜市場,因為靠近成功大學,常有外國人來買菜,南市打造全台首家「英語友善菜市場」,吸引近50家攤販報名參加並成功獲得英語友善標章認證,市長黃偉哲今(22)日偕同東菜市場攤販分享親身經驗,歡迎大家來逛市場體驗。

初先攤販們對英文有些抗拒,或是擔心「不敢跟外國人說話」、「我這麼老,還要學英文嗎?」但經過市府一次次輔導,協助店家製作雙語菜單及招牌,並搭配輕鬆易懂的英文會話課,漸漸讓店家對英文排斥感降低。

在東菜市場擺賣蔬果攤25年的劉培文說,因為有時候會到美國探訪姐妹親友,對英語會話原本就很有興趣,市場其他攤商若碰到外國人來買東西,都會呼喚她來幫忙翻譯,她非常樂意協助,攤商有錢賺,她的英語功力又加強了!

南市政府第二官方語言專案辦公室開辦基本課程,讓攤販在接待外國客時能順口說出「Which one do you like?(你喜歡哪一種?)」、「See you next time! (我們下次見!)」等基本會話,甚至還能輕鬆以英文「We grow by ourselves.(我們自己種的)」推銷自耕蔬果吸引外國客。

市長黃偉哲表示,期望透過英語友善市場輔導計畫,讓菜市場攤販們能自在使用簡單英文會話和量身打造的雙語菜單,為外籍人士介紹攤位上最有自信的特色商品或菜餚,讓外籍客再也沒有語言的隔閡,輕鬆體驗台南富有人情味的菜市場文化。

台南百年歷史的東菜市場營造英語友善環境,店家有英語翻譯。(記者洪瑞琴攝)

