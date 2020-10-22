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    台南百年菜市場 講英語嘛ㄟ通

    台南市長黃偉哲（前左3）今天偕同東菜市場攤商發表英語友善標章認證成果。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（前左3）今天偕同東菜市場攤商發表英語友善標章認證成果。（記者洪瑞琴攝）

    2020/10/22 17:06

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南百年歷史的東菜市場，因為靠近成功大學，常有外國人來買菜，南市打造全台首家「英語友善菜市場」，吸引近50家攤販報名參加並成功獲得英語友善標章認證，市長黃偉哲今（22）日偕同東菜市場攤販分享親身經驗，歡迎大家來逛市場體驗。

    初先攤販們對英文有些抗拒，或是擔心「不敢跟外國人說話」、「我這麼老，還要學英文嗎？」但經過市府一次次輔導，協助店家製作雙語菜單及招牌，並搭配輕鬆易懂的英文會話課，漸漸讓店家對英文排斥感降低。

    在東菜市場擺賣蔬果攤25年的劉培文說，因為有時候會到美國探訪姐妹親友，對英語會話原本就很有興趣，市場其他攤商若碰到外國人來買東西，都會呼喚她來幫忙翻譯，她非常樂意協助，攤商有錢賺，她的英語功力又加強了！

    南市政府第二官方語言專案辦公室開辦基本課程，讓攤販在接待外國客時能順口說出「Which one do you like？（你喜歡哪一種？）」、「See you next time! （我們下次見!）」等基本會話，甚至還能輕鬆以英文「We grow by ourselves.（我們自己種的）」推銷自耕蔬果吸引外國客。

    市長黃偉哲表示，期望透過英語友善市場輔導計畫，讓菜市場攤販們能自在使用簡單英文會話和量身打造的雙語菜單，為外籍人士介紹攤位上最有自信的特色商品或菜餚，讓外籍客再也沒有語言的隔閡，輕鬆體驗台南富有人情味的菜市場文化。

    台南百年歷史的東菜市場營造英語友善環境，店家有英語翻譯。（記者洪瑞琴攝）

    台南百年歷史的東菜市場營造英語友善環境，店家有英語翻譯。（記者洪瑞琴攝）

    台南百年歷史的東菜市場營造英語友善環境，店家有英語翻譯。（記者洪瑞琴攝）

    台南百年歷史的東菜市場營造英語友善環境，店家有英語翻譯。（記者洪瑞琴攝）

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