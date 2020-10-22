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    小英訪「萬秀洗衣店」祝重陽快樂 釋影片讚「不老時裝秀」

    總統蔡英文（左）在16日前往拜訪台中「萬秀洗衣店」，並祝萬吉阿公（右）、秀娥阿嬤（中）重陽節快樂，蔡英文表示，80歲也可以很時尚，謝謝洗衣職人萬吉與秀娥讓世界看見台灣。（圖擷取自蔡英文YouTube）

    總統蔡英文（左）在16日前往拜訪台中「萬秀洗衣店」，並祝萬吉阿公（右）、秀娥阿嬤（中）重陽節快樂，蔡英文表示，80歲也可以很時尚，謝謝洗衣職人萬吉與秀娥讓世界看見台灣。（圖擷取自蔡英文YouTube）

    2020/10/22 16:30

    〔即時新聞／綜合報導〕在孫子的巧思下，台灣阿公阿嬤以舊衣穿搭紅遍國際的「萬秀洗衣店」，總統蔡英文也在16日前往拜訪，並祝萬吉阿公、秀娥阿嬤重陽節快樂，今天更釋出當天拜訪的影片，蔡英文在影片尾聲時表示，80歲也可以很時尚，謝謝洗衣職人萬吉與秀娥「讓世界看見台灣」。

    蔡英文表示，這個星期天是重陽節，要先祝所有的長輩「健康快樂」，並指出前幾天來到台中后里的萬秀洗衣店，拜訪了這陣子紅到國際上的萬吉阿公、秀娥阿嬤，當面謝謝他們，讓世界看見了台灣。

    蔡英文指出，剛登上今年台北時裝週的萬吉阿公和秀娥阿嬤，說了一句她很同意的話：「我們歲數大可是我們人不老啊。」蔡英文表示，只要有心，不論幾歲都可以很時尚，保持活力，享受精彩的銀髮生活，這就是「活躍老化」的意義。

    萬秀洗衣店臉書專頁也發文表示，秀娥那天真的很緊張，不過萬吉老神在在的希望告訴大家：「人老心不老，要活就要動！」；最後也感謝小英總統來訪對談，「給倆老難忘又驚喜的一天！」更預告晚上還會發布特別的影片，「敬請期待」！

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