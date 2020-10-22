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    相互公司今解僱412名勞工 新北市府助轉業

    因應相互公司資遣員工，新北市政府勞工局提前提供失業給付申請表格，並現場收件，勞工毋須再至就服站申請。（新北市政府勞工局提供）

    因應相互公司資遣員工，新北市政府勞工局提前提供失業給付申請表格，並現場收件，勞工毋須再至就服站申請。（新北市政府勞工局提供）

    2020/10/22 11:55

    ［記者何玉華／新北報導］受到華為訂單影響，手機供應鏈的PCB大廠相互股份有限公司中止在台生產並資遣員工，今（22）天啟動第1梯次大量解僱412名勞工，其中含外籍勞工116人，新北市政府勞工局為協助勞工轉業，除了專案協助申請失業給付，24日也將在新莊體育館將舉辦就業博覽會，邀請包括嘉聯益、燿華電子等多家PCB相關廠商，鼓勵相互勞工前往求職。

    勞工局指出，相互公司總僱用勞工614人，本國籍498人、移工116人，依「大量解僱勞工保護法」第5條規定，勞資已召開兩次自治協商並達成共識，第1批於今（22）日資遣7個部門共412人，第2批將於11月8日資遣130至140人，其餘人員預計於明年1月底全部資遣完畢，資遣費均依照勞基法相關規定辦理。

    已在相互任職20年、今年60歲的陳女士說，公司停業的訊息很突然，但也只能接受，希望將來還能在新莊找到在地的工作，「做清潔的也沒關係」。夫妻檔都在相互、今年55歲的阿玉說，幸好孩子都大了，房子貸款也還完，只差還沒開始存退休金；不過，慶幸公司不是因嚴重虧損、付不出資遣費才宣布倒閉。

    勞工局為協助大量解僱的相互員工，已召集就業服務處、外勞服務科、勞資關係科入廠辦理說明會，現場並發放求職登記表，瞭解勞工居住轄區分布，預先協調各站台專案協助申請失業給付。也在10月24日、10月30日邀請相關業者辦理徵才活動。

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