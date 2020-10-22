嘉市殯聯外道路拓寬將啟動 嘉縣居民要求園區道路需開通

嘉義縣民建議嘉義市殯葬園區內道路應打通，讓車輛進出動線分流。（記者林宜樟攝）

2020/10/22 11:57

［記者林宜樟／嘉義報導］位於嘉義縣水上鄉的嘉義市立殯葬管理所殯葬園區，每逢出殯大日、清明連假掃墓期間，因周邊道路狹窄，常造成交通阻塞，嘉義縣府爭取道路拓寬及新闢工程，獲中央補助，最近正進行用地取得公聽會；嘉義縣議員林緗亭說，園區鄰近居民反映，聯外道路拓寬無法解決園區內道路目前沒有「進出分流」的問題，龐大殯葬車隊仍在同一路口、路段進出，建議嘉義市府要解決問題。

嘉義市政府民政處長劉美鳳表示，嘉義市殯葬園區園區內道路拓寬開通工程經費約3億多元，曾向中央提案爭取，但內政部營建署生活圈道路計畫僅補助一般公路，未補助園區內道路拓寬開通經費，而未核准；市府財源有限，無力負擔龐大經費，此園區使用者涵蓋雲嘉南地區，將向雲嘉南縣市政府協商一同向中央爭取，目前則是規劃殯葬車隊暫停區域，並派員指揮交通引導車流，紓解阻塞問題。

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嘉義市殯葬園區聯外道路拓寬工程由嘉義縣府主辦進行，拓寬案北起嘉雲寶塔路口，南至鄉道嘉136線0.57公里處，長約570公尺，公有土地占比約56%，私有土地約44%，預計將路寬拓寬為15公尺，將可提升交通安全及生活品質，減少出殯儀隊、清明掃墓造成交通壅塞、行車搶道的事故風險。

此案目前正進行用地取得，上月25日曾召開公聽會，林緗亭說，當地居民反映，聯外道路雖拓寬，但園區進出動線仍在同一路口，若能將殯葬園區內至公墓區的現有園區道路拓寬，並直接打通到嘉138線，將行車動線設計成環狀，讓殯葬車隊進、出不打結。

林緗亭說，居民認為，若只有縣府進行道路拓寬，市府卻無法打通園區道路，無法徹底解決交通阻塞的問題，揚言將不同意徵收；市府若現有經費不足，也應試著先打通園區道路接到嘉138線，讓自小客車通行。

劉美鳳說，園區現有道路狹窄，不易通行，即使打通對交通現況改善不大，市府仍是以向中央爭取完整經費，一次完成改善為目標，也請鄰近縣市府一同爭取。

嘉義市殯葬園區位於嘉義縣水上鄉，每逢掃墓時節，交通時常阻塞。（記者林宜樟攝）

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