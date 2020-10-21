恆春觀光鐵道地方不領情 有人連署力挺台88展延

台灣南部前往恆春半島及台東僅僅一條屏鵝公路，每逢假日總是車多回堵。（記者陳彥廷攝）

2020/10/21 22:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院裁示列為前瞻基礎建設的恆春觀光鐵道「重新檢討再議」，交通部長林佳龍也指「地方不領情」，鐵道支持者失落，公路擁護者則是重燃希望，日前於行政院國發會公共政策網路參與平台提出「台88快速道路東展南延至恆春半島」連署，公、鐵路再次較勁。

恆春觀光鐵道曾由前閣揆林全宣示，因此現在「重新檢討再議」，遭質疑是「選前騙票」，林佳龍國會答詢時則指交通部同時支持鐵道案，但行政院有綜合考量，將在軌道與公路間做選擇。屏東縣政府則補充，恆春半島交通部分目前分有短中長期計畫，與恆春鐵道相同，同樣會在中長期部分爭取屏南快速道路。

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不過，恆春半島早在2002年的恆春支線延伸評估中，就已認為當時運量以公路代替鐵路即可，雖然時空已遷移，觀光人口大增，但仍可視為有競合關係，曾倡議快速公路的鍾乙豪日前再發起提案連署，指台88延伸設萬巒、枋寮、楓港、車城及恆春交流道，全長約70公里大部分高架於現有道路。

他說，以往例來算，造價落在500億元左右，是恆春鐵道的兩倍，卻更有效串聯路網，縮短城鄉差距，提高生活、教育、醫療與觀光品質，甚至還有國防運輸功能，除此之外，更是一條救命路，政府讓恆春鐵道進度至今仍為0，拖了恆春人的交通這麼久，那要作公路就趕快，希望儘速完成。

恆春觀光鐵道原設定從內獅站出岔。（記者陳彥廷攝）

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