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    逾75年日軍彈藥庫再傳毀損 南市文化局挨批

    規模較小的日軍彈藥庫，也出現毀損，六河局強調是豪雨造成，絕無人為破壞。（記者吳俊鋒翻攝）

    規模較小的日軍彈藥庫，也出現毀損，六河局強調是豪雨造成，絕無人為破壞。（記者吳俊鋒翻攝）

    2020/10/21 20:31

    ［記者吳俊鋒／台南報導］正進行中、下游整治的台南仁德三爺溪，後壁里河畔處有2座推算歷史逾75年的日軍彈藥庫，之前一度遭誤拆，地方發起搶救，暫時現狀保留，但最近再被發現受到毀損，引起關注，也讓民眾抨擊台南市政府文化局保護不力。

    這2座日軍彈藥庫在後壁里洋子下橋附近的三爺溪右岸，大小各1，建體是五角造型，相當特殊，位於國產署的土地，原本頗為隱蔽，甚至被遺忘，因水利署第六河川局的治理工程，存廢問題被搬上檯面。

    之前被誤拆的是大彈藥庫，位於南側，長度20公尺以上，兩端的出入口都有受到破壞，但內部的通道結構還保留完整，並可見到吊置魚雷、炸彈的掛勾。

    小彈藥庫的位置偏北，長度約10公尺；由於市政府今年8月中旬，已針對這2座建物進行文化資產價值評估的現勘，初步決定列冊追蹤審查，卻又傳出毀損，引發議論。

    前市政府觀光旅遊局長陳信安發現小彈藥庫受損，引發地方關切，市議員郭鴻儀立刻邀集文資處與六河局會勘，釐清事發原因，並全力阻止破壞動作持續擴大。

    對此，六河局喊冤，主要是天然災害所致，掩體自然崩落，絕無人為破壞；工務課強調，三爺溪整治，正施作護岸，今年8月26日仁德出現豪雨，當地水位暴漲，淹過了鋼樁，沖刷、掏空一旁的小彈藥庫底下基礎，造成上方的土石鬆動，外層逐漸塌陷。

    工務課指出，檢視後，小彈藥庫的內部結構仍完好，為避免塌陷災情再次發生，掩體外將建置擋土牆，盼能減緩崩落，協助保存。

    市政府文化資產管理處長林喬彬表示，2座彈藥庫經會勘後，目前僅列冊追蹤，沒有罰則，但已要求施工單位不得再有拆除動作，並做好保護措施。

    林喬彬說，小彈藥庫疑遭毀損，研判應該有改變原來的平衡狀態，護坡才會滑動，已發文請六河局加強維護、管理。

    小日軍彈藥庫位於北側，之前外部結構完整。（記者吳俊鋒攝）

    小日軍彈藥庫位於北側，之前外部結構完整。（記者吳俊鋒攝）

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