不滿名列「陪睡價目表」！她懸賞10萬：幫我找出這個人
〔即時新聞／綜合報導〕網紅「橫綱凱咪」（Aqq cami）日前爆料網美圈「7成都有在賣淫」，引發熱議，甚至網路上還流傳出一份陪睡「價目表」，細載「單次、包遊」價碼。對此，其中被明顯影射的2明遊戲實況主播「貝莉莓」、「小雲寶寶」，紛紛在IG上駁斥相關謠言。小雲寶寶更PO文說，她在價目表中被標價「10萬」，那她現在就開出10萬元，希望網友幫忙找出這個人。
據了解，網路盛傳的這份「價目表」由一位自稱「業內人士」的網友在某論壇PO出。價目表中，網紅的名稱由「化名」取代，還詳細記載其IG粉絲追蹤數。其中，一位化名「Bao」遊戲實況主播被標為「單次10萬/包遊25萬」，還備註「非台灣人講話有口音」，被網友認為就是在影射小雲寶寶。
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對此，小雲寶寶同時在IG、臉書上PO文說，本來懶得理謠言，昨天還與貝莉莓在IG上開玩笑，但是今天鬧上新聞還被媽媽關切，因此覺得要出來講幾句話。她說，那篇影射她的文章，是從論壇一名「b」開頭的用戶所發，既然對方說她價碼「10萬」，那她就開出10萬懸賞，請大家幫忙找出這個人。
小雲寶寶說，希望找出來之後，刑事、民事雙管齊下，大概還能有一筆和解金，到時後全數捐公益團體。她也無奈表示，還真的不太清楚要怎麼解釋無中生有的事情，她沒很常出國，也沒有常常吃米其林餐廳，生活就是有電腦、烏龍茶就能過一輩子，「這也能燒到我也是很厲害」。
另外，她也解釋最近沒有開直播，是因為疫情關係很難申請工作證，還無法到台灣，最近受台中電競嘉年華邀請，她也很希望能到現場與粉絲同歡。
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剛睡醒 又是個美妙的一天 本來想說謠言懶理 昨天還在跟貝利莓開那篇文章的玩笑 只是今天鬧上新聞 我媽還打給我 覺得得出來說幾句話了 這次的七成風波 是從那個誰發表的文 我懶得理他 其次影射我的文章是從宅論壇 用戶benladon911發出來的 他說我十萬是吧 各位那我現在開出十萬 請幫我找出這個人吧???? 之後刑事民事一起走 大概還能有一筆和解金 到時候全數捐公益團體 我還真的不太清楚要怎樣解釋一件無中生有的事 我沒有很常出國 沒有常吃米其林餐廳 沒有四處遊玩 不愛玩ig fb（要不是因為工作 我的生活簡單到有電腦有烏龍茶就能過一輩子 這也能燒到我也是很厲害 順便跟大家說一下我的狀態 我會一直呆在香港的原因是因為 現在由於疫情的關係工作證基本上很難批因為我不是專業人員，而且我沒有趁我還在台灣的時候跟經紀公司簽約 所以我目前只能等到疫情結束回來台灣 而不是我不爽開台了 在香港陸陸續續有很多案子也問我 可是無奈的是我這邊的網路速度並不足以讓我開實況 很謝謝台中電競嘉年華的邀請 很希望可以到現場來跟你們慶祝盛舉 山不轉路轉 路不轉人轉 一開始我只接接發文/影片 後來就決定簽手機直播先做著 本身很排斥手機直播 現在做著做著挺快樂的 Uplive ???? babybaby1111 主管 我這樣應該也算一篇文對吧 （不好意思 要附圖才算一篇文）