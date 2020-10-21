不滿名列「陪睡價目表」！她懸賞10萬：幫我找出這個人

小雲寶寶懸賞10萬元，希望網友幫忙尋人。（擷取自小雲寶寶IG）

2020/10/21 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「橫綱凱咪」（Aqq cami）日前爆料網美圈「7成都有在賣淫」，引發熱議，甚至網路上還流傳出一份陪睡「價目表」，細載「單次、包遊」價碼。對此，其中被明顯影射的2明遊戲實況主播「貝莉莓」、「小雲寶寶」，紛紛在IG上駁斥相關謠言。小雲寶寶更PO文說，她在價目表中被標價「10萬」，那她現在就開出10萬元，希望網友幫忙找出這個人。

據了解，網路盛傳的這份「價目表」由一位自稱「業內人士」的網友在某論壇PO出。價目表中，網紅的名稱由「化名」取代，還詳細記載其IG粉絲追蹤數。其中，一位化名「Bao」遊戲實況主播被標為「單次10萬/包遊25萬」，還備註「非台灣人講話有口音」，被網友認為就是在影射小雲寶寶。

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對此，小雲寶寶同時在IG、臉書上PO文說，本來懶得理謠言，昨天還與貝莉莓在IG上開玩笑，但是今天鬧上新聞還被媽媽關切，因此覺得要出來講幾句話。她說，那篇影射她的文章，是從論壇一名「b」開頭的用戶所發，既然對方說她價碼「10萬」，那她就開出10萬懸賞，請大家幫忙找出這個人。

小雲寶寶說，希望找出來之後，刑事、民事雙管齊下，大概還能有一筆和解金，到時後全數捐公益團體。她也無奈表示，還真的不太清楚要怎麼解釋無中生有的事情，她沒很常出國，也沒有常常吃米其林餐廳，生活就是有電腦、烏龍茶就能過一輩子，「這也能燒到我也是很厲害」。

另外，她也解釋最近沒有開直播，是因為疫情關係很難申請工作證，還無法到台灣，最近受台中電競嘉年華邀請，她也很希望能到現場與粉絲同歡。

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