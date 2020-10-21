磁吸式拖把、手機自拍傘 苗栗火車站秀給你看

苗栗縣政府挑選10多件年輕世代成功參與的亮點產品，即日起在苗栗火車站2樓西站空廊舉辦為期1個月的成果展。（圖由苗栗縣政府提供）

2020/10/21 19:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府持續辦理「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR），為讓年輕世代進一步了解在地資源，並將創新研發融入日常生活，特地從百餘件SBIR計畫中，挑選10多件年輕世代成功參與的亮點產品，即日起在苗栗火車站2樓西站空廊舉辦為期1個月的成果展。

縣府為提升產業技術、產品與服務的創新研究，自2011年度起持續辦理「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR），以帶動年輕人、中小企業等積極投入地方特色產業研發，扎根創新研發的政策，提升產業創新研發能量。

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截至今年，縣府共核定補助107件創新研發計畫，總經費7236.6萬餘元，其中，多項研發產品榮獲巴黎國際發明展獎項，展現苗縣中小企業創新研發能力，更讓世界看見苗栗產業競爭力。

今天上午開展儀式，由副縣長鄧桂菊、聯大副校長柳文成、工業設計系教授徐義權、育達科大副校長龍清勇等人共同啟動，並由聯大工業設計研究所學生吳家瑋、徐捷中分別說明研發的翹翹枕、磁吸式拖把、手機自拍傘的功能，這些產品都是獲得縣府SBIR計畫補助，並成功將創意構想商品化。

鄧桂菊指出，在縣府推動地方產業創新研發推動計畫的過程中，感謝聯大、育達科大發揮產官學合作最大的功效，輔導願意留在故鄉發展的苗栗子弟圓夢，順利將他們的原創構想轉化為全球首創的創新商品。

鄧桂菊並指出，縣府積極招商，除2015年2月成立「招商服務馬上辦中心」，今年且為達成未來達成招商「破兆」的目標，在2月再成立「全栗招商服務站」、「A十招商服務團」組成招商鐵三角，以最專業、便捷的方式協助投資設廠相關事宜，目前招商引資總金額已達9097億元，縣府將持續打造友善的投資環境，鼓勵高附加價值產業進駐苗栗。

苗栗縣政府挑選10多件年輕世代成功參與的亮點產品，即日起在苗栗火車站2樓西站空廊舉辦為期1個月的成果展。（圖由苗栗縣政府提供）

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