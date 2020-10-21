台灣好湯活動關子嶺啟動 泡湯享好康一籮筐

台灣好湯今在關子嶺啟動，全台19個溫泉區安排系列活動，還有優惠好康一籮筐。（圖由西拉雅管理處提供）

2020/10/21 18:17

〔記者王涵平／台南報導〕「台灣好湯」今在關子嶺啟動，全台19個溫泉區安排系列活動，還有全家便利商店合作舉辦滿額優惠抽獎、LINE@抽豪華住宿券、金泉獎票選抽好禮等好康。

交通部觀光局長張錫聰、台南市長黃偉哲、中華民國溫泉協會理事長李吉田等人主持啟動儀式，現場「台式和風」滿佈紅紙傘及燈籠海，與會人員穿著短版浴衣及海灘褲，搭配最具台味的夾腳拖，成為今年最流行的溫泉時尚。

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張錫聰表示，台灣好湯致力於推薦台灣溫泉多樣化的泉質及特色，整合泡湯、美食、旅遊，大家能享受優良湯泉帶來的身心舒暢。今年因為疫情無法出國旅遊，正好可以回頭看看自己的台灣，溫泉資產、文化表演、特色美食都不輸給國外，大家可以規劃一場不一樣的溫泉旅遊；泡湯不僅可以調節免疫力，更能紓壓放鬆，一舉數得。

觀光局表示，將邀請國內40多位知名網紅、部落客深入各溫泉區踩線體驗，包括知名外景主持人吳鳳，及惡搞情侶Youtubr—眾量級，盼結合溫泉區周邊特色景點，規劃出不一樣遊程，讓民眾不用搭機出國，就能享受泡好湯、吃美食的美好旅程。相關訊息可至台灣好湯官方網站: https://reurl.cc/q8Y5gn及台灣好湯粉絲專頁。

台灣好湯今在關子嶺啟動，全台19個溫泉區安排系列活動，還有優惠好康一籮筐。（圖由西拉雅管理處提供）

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