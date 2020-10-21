南鐵半拆戶黃家樓梯爭議 王國材：協助規劃各種方案考量

南鐵黃家半拆户樓梯間爭議，交通部次長王國材（右）今天南下勘查了解。（記者洪瑞琴攝

2020/10/21 18:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南鐵路地下化工程雖已強制執行最後拆遷戶，但爭議未休，位於開元路的黃家樓梯拆除界線有爭議，要求保留原樓梯間，交通部次長王國材今日（21）南下實地了解。

王國材勘查後受訪表示，黃家是半拆戶，未來靠近鐵路地下化被拆的這側是面臨「公園道第1排」，可以有各種更好的規劃，將會請鐵道局協助規劃各種可行方式讓黃家可以接受的方案。

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王國材也說，黃春香的家在國家建設中面臨拆遷，有自己的想法與無奈，對黃春香而言，她是受害者，交通部會持開放態度協調，並以黃家的立場來考量。

今天會勘現場，包括時代力量不分區立委陳椒華丶民進黨不分區立委洪申翰都到場關心。屋主黃春香與聲援團體陳情說，之前鐵道局說明施工範圍並不會拆到樓梯，但是改「東移」路線後才聲稱樓梯會與水溝等工程設施造成衝突也要一併拆除，鐵道局每次來丈量的拆除界線都不一樣，要求公正單位來複丈，保留原來的樓梯間，讓剩餘空間機能可以持續使用。

不過，鐵道局說明，黃家樓梯位在鐵道連續壁位置上，而連續壁其他部分都已持續進行且快要閉合，原樓梯與實質工程有衝突，現在不做就等於後續無法開挖。此外也有提出在黃家土地範圍內，協助新設一個樓梯回去，並提出原建物加固措施。

據了解，南鐵地下化工程強制拆除風波未息，聲援黃家的學生與民團16日到交通部抗議，與警方發生肢體衝突，鐵道局即宣布暫停施工，也承諾10月27日由鐵道局、台南市地政局、黃家請專業第三方單位共同進行鑑界。

南鐵黃家半拆戶樓梯間爭議，交通部次長王國材（右）今天南下勘查了解。（記者洪瑞琴攝

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