抗議南鐵東移聲援者衝交通部釀流血衝突 12人被警方壓制

學生團體聲援南鐵黃家，今衝交通部要求停止施工釀流血衝突。（記者鄭瑋奇攝）

2020/10/16 16:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台南鐵路東移徵收區開元路橋東北角黃春香的房子，今日上午6點30分開始施工，黃春香家關注組今有約30名學生到交通部門口陳情抗議，要求在10月27日鑑界程序確認實際拆除範圍，及與黃春香坐下對等協商前，立即停止施工，並退出黃春香家；不過相關訴求遲遲未獲回應，下午3點20分陳抗者開始推擠警方防線意圖衝入交通部，並翻越、舉起拒馬釀流血衝突，最終有12人遭警方壓制管束，下午3點40分雙方衝突稍平歇但仍持續對峙當中。

黃春香家關注組指出，位在南鐵東移徵收區開元路橋東北角黃春香的房子，鐵道局工人今早6點30分開始施工，完全沒有等待10月27日鑑界程序確認實際拆除範圍的打算，逕自開始拆除黃家後半部分。在範圍仍有爭議的情況下鐵道局工人已經部分拆除了樓梯間3、4層。不只爭議未解，水電線路跟房屋加固都還沒處理，房子就被施工，樓梯間偷被拆除，鐵道局的做法實在蠻橫、暴力。

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現場陳抗者不斷高喊爭議未解施工可恥、樓梯還在抗爭繼續、保留樓梯對等協商等口號。黃春香家關注組表示，雖然3、4層樓梯間被拆除，但1、2樓間仍在學生保護之下，今日到交通部就是要求林佳龍下令指示鐵道局，在徵收範圍仍有爭議的情況下，停止對半拆戶的黃家進行施工，並退出未被徵收的空間，讓黃家人可以回去使用。

立法委員陳椒華今日也到現場聲援，陳椒華表示，現在是沒有施工的急迫性，在有爭議的情況下應該暫緩施工，等到鑑界結果出來，符合程序正義之後，再看後續該如何處理；另外，時代力量多名立委今日也簽署聲明，要求鐵道局重視人權、反對迫遷，協助黃家將樓梯保留下來。

立委張其祿表示，南鐵案過程中有太多程序不正義的地方，還在黃家仍有人在的情況下進行施工，質疑政府真的有溝通了嗎？

學生團體聲援南鐵黃家，今衝交通部要求停止施工釀流血衝突，12人被壓制。（記者鄭瑋奇攝）

學生團體聲援南鐵黃家，今衝交通部要求停止施工釀流血衝突。（記者鄭瑋奇攝）

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