南鐵東移案引徵收拆遷爭議 時力黨團將提修法

時代力量黨團舉行「土徵修法杜絕強拆悲劇、中天撤照落實撤換分流」記者會 。（記者王藝菘攝）

2020/10/20 15:07

〔記者吳書緯／台北報導〕針對南鐵東移案所引發的徵收、拆遷等問題，立院時力黨團副總召陳椒華今表示，現行土地徵收在法規面上仍存在許多問題，近期黨團將提出修法；政治大學地政系教授徐世榮認為，目前「土地徵收條例」與「都市計畫法」相關法規，仍處於威權時代思維，若民進黨政府有心修改，只要將2014年在野時期所提出的版本再次提出即可。

立法院時代力量黨團今召開「土徵修法 杜絕強拆悲劇。中天撤照 落實撤換分流」記者會；針對南鐵東移地下化案件，陳椒華指出，抗爭延續8年，被迫遷的受災戶長期追求居住權與生存權，但卻未見政府提出妥適回應，這幾天也到當地現勘，不同意戶黃春香的樓梯是否拆除的必要性，仍有很多疑點。

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陳椒華指出，不只南鐵東移案，包含苗栗大埔還有全台各地長期以來，土地徵收的爭議，根本問題就在於法規面的不足。因此，時代力量除要求修法明確化土地徵收的公益性與必要性外，也將提出落實舉辦行政聽證及廢除區段徵收等三大修法方向，黨團近期將會提出修法版本，並召開公聽會，讓社會各界聽到土地徵收的問題。

徐世榮說，目前「土地徵收條例」、「都市計畫法」還停留在威權時代的思維，故土地徵收與都市計畫距離「憲法」基本人權的保障仍然有一大段的距離，土徵條例上次修法是在 2012 年，卻未能一步到位，民進黨因為苗栗大埔事件，曾在2013年提出修法，但因為是在野、又是少數黨，沒有獲得通過。

因此，徐世榮認為，目前民進黨已經全面執政，只要把2014年的版本拿出來，就可以獲得很大成效，然而民進黨沒有這麼做，現在已經是過往國民黨威權體制最佳的獲利者。

徐世榮批評，民進黨在野時說要修法，全面執政後就把原本要修法的提案，完全拋諸腦後，「基本人權的議題應該是執政的目的，而不是用來奪權的工具跟手段」，他批評民進黨全面執政，忘掉過往與民間社會的承諾，只是把基本人權的議題拿來當作奪權的手段，感到非常遺憾。

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