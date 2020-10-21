武漢肺炎新增1例境外移入 印尼籍男學生來台就學

中央流行疫情指揮中心今日宣布，國內新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入。（資料照）

2020/10/21 14:24

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日宣布，國內新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，為10多歲印尼籍男性，10月5日與5名印尼籍同學一同入境台灣就學。

指揮中心指揮官陳時中表示，該名個案入境時無疑似症狀且檢附3日內檢驗抗體陰性報告，入境後即搭乘防疫計程車入住防疫旅館，並於居家檢疫期間均回覆無疑似症狀，但後續經疫調了解，他曾於10月8日至10月9日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，10月10日後症狀緩解。

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陳時中指出，該名個案於10月20日居家檢疫期滿，由校方安排專車至醫院自費採檢，並於今日確診，目前住院隔離中；其餘5名一同入境之印尼籍同學檢驗結果均為陰性。

陳時中說明，衛生單位已初步掌握個案接觸者共15人，包含防疫計程車司機1人、防疫旅館工作人員3人、校方接待人員5人及專車司機1人，均有著適當防護，列為自主健康管理；5名一同入境印尼籍學生，因其中2人與個案至醫院採檢後在同寢室內等待檢驗結果，且接觸時未佩戴口罩，故列為居家隔離對象，另3人列自主健康管理。個案入境航班之機組人員及前後兩排乘客疫調中，因機組人員皆有適當防護，且航班接觸者均已過最後接觸日14天，將列為自主健康管理。

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中央流行疫情指揮中心今日宣布，國內新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入。（圖由指揮中心提供）

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