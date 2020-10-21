零瘦肉精聯盟豬肉區塊鏈溯源計畫 雲縣府與商總簽合作意向書

雲林縣府與中華民國全國商業總會簽署「零瘦肉精聯盟豬肉區塊鏈溯源計畫」合作意向書。（記者詹士弘攝）

2020/10/21 13:42

〔記者詹士弘／雲林報導〕瘦肉精豬肉明年即將開放進口，雲林縣政府站在消費者及豬農的立場，秉持反對立場，並積極推動雲林縣零瘦肉精聯盟，今天與中華民國全國商業總會簽署「零瘦肉精聯盟豬肉區塊鏈溯源計畫」合作意向書，雙方建立豬肉溯源技術及食品歷程，從飼料廠、畜牧場至餐桌透明化的生產，提高消費者對雲林優良豬肉的信心，也增加「畜牧軟實力」。

雲林縣長張麗善表示，雲林是養豬大縣，對於瘦肉精美豬進口表達嚴正反對立場，並結合縣內源頭端的飼料廠、畜牧場，到後端的肉品廠、餐廳業者，組成「零瘦肉精聯盟」，目前前端「零瘦肉精牧場」已有92場以及27間「零瘦肉精商店」加入聯盟。

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張麗善強調，目前雲林縣學校、長青食堂一律使用零瘦肉精肉品，為得就是讓縣民吃的安心健康，雲林縣優良的豬肉未來將積極媒合外縣市學校、長青（老人）食堂選購雲林縣零瘦肉精豬肉，讓民眾都能放心的買、開心的吃。

雲林縣在零瘦肉精聯盟把關下，縣府積極推動雲林良品豬，目前台全、晉田、嘉楠皆已加入雲林良品，另有多家申請中，未來鼓勵更多雲林在地優質豬肉品牌加入。

縣府也表示，從口蹄疫拔針後，也努力向中央爭取經費，改善雲林縣肉品市場的硬體設施，將舊有的屠宰、預冷設備規格拉至國際標準，建立屠體評級機制，提高豬肉外銷競爭力。

雲林縣府與中華民國全國商業總會簽署「零瘦肉精聯盟豬肉區塊鏈溯源計畫」合作意向書。（記者詹士弘攝）

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