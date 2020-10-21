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    中市公有市場攤位僅8％出租 議員：喬出好地點的攤位給年輕人

    市議員要求市府釋出好攤位給年輕人創業（記者蘇金鳳攝）

    市議員要求市府釋出好攤位給年輕人創業（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/21 13:27

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府推公有零售市場6666青年招商計劃，鼓勵青年創業，市議員林祈烽今天在市議會指出，到8月底，167個空攤位，才只有14家申請，核准率不一成不到，主因在於分配攤位地點不好，而且也宣導不足網路未修改，要求「喬出」好的地點的攤位給年輕人。

    經發局表示，公有市場有4700多攤，有157攤沒有出租，公告給年輕人進駐引入新的活力，但可能區位地點不好，至於釋出地點較好市場的攤位給年輕人，可以再研究。

    市議員林祈烽、施志昌對於年輕人租不到地點好的公有零售市場向市府提出質詢。

    林祈烽表示，根據統計42處公有零售市場，只有14處公有市場有攤位，這些市場可能是因為地點不好才會沒有人承租。

    林祈烽表示，他偶爾也會到市場去逛逛，也看到幾處市集像草悟道、審計新村、台中文學館等地，或是私有市場都有很多年輕人在擺攤，生意也都很好；西屯區的逢甲夜市更不得了，並不是年輕人不想擺攤，而是地點不好，沒有生意就不會吸引年輕人。

    他強調，此計劃的官網也沒有更改，因此如果不是市府宣傳不力，那就是提供的市場攤位地點不佳，就算有半年或一年免租金的優惠，也無法吸引年輕人去設攤。

    林祈烽強調，一個有人潮、有商機、可以賺到錢的市場，才會有足夠的誘因吸引年輕人加入擺攤的行業；市場區位好不好，才是年輕人考量的重點。

    他要求市府應想辦法喬出熱門的零售市場攤位來給年輕人，而不是讓年輕人去填補生意不好的攤商空位，這是本末倒置，無法讓生力軍走入市場設攤，也達不到老中青三代攤商有交流互動的機會。

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