中市「青商6666」167攤招商10個月僅媒合14攤，挨批績效太爛。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/21 12:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市經發局推出今年1月推出「公有零售市場6666青年招商計畫」，釋出167個公有市場攤位，提供年輕人承租，並有前半年年免租等優惠，但市議員江肇國質疑計畫執行迄今竟只出租14攤，媒合績效僅8%，績效這麼爛市府竟不吭聲，督導標準這麼低，促市府強化誘因或乾脆讓失敗計畫退場，才能真正照顧年輕人創業理想。

經發局今年1月推出「公有零售市場6666青年招商計畫」，釋出14座公有市場共167個攤位，提供66年次以後台中市民承租，並提供前6個月免使用費、後6個月使用費半價優惠措施，協助青年以較低廉價格一圓創業夢，也為傳統市場注入年輕活力。

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經發局指出，計畫自公告日至6月30日，屆期如仍有空攤（鋪）位，則延續至12月31日。

江肇國今在市議會財政經濟業務質詢指出，青商6666招商計畫現在還在進行中，因為執行到年底的計畫，提供的167攤位，截至目前竟只有14攤租出，其中甚至有4攤是相同業者承租，等於僅助10人創業，「青商6666淪青商弱弱弱弱」。

他問經發局長張峯源，績效這麼爛滿意嗎，再問副市長令狐榮達他是督導相關事務者，看到這種成績竟不搖頭，「標準會不會太低了」。

江肇國指出，過去台中推動青創輔導還結合附近 觀光為誘因，包括在審計新村、光復新村、摘星山莊均有成功經驗，這場計畫卻是把沒有人要的攤位丟給年輕人，「他們是有多強」。

江肇國指出，查閱釋出的攤位也幾乎都在清水、后里、外埔等原縣區，年輕人創業面臨地點及能力不如已有經營經驗的有能力業者，而且現在公有市場租金低廉，最貴攤位上萬元，就算前半年全額補助最多6萬，後半年減半，等於1年補助有限，從承租低落顯計畫誘因不足，難怪媒合率如此差。

江肇國直言，市府不知檢討，一昧只想把空攤填滿而已，根本就是個失敗的計畫，他要求，市府應重新檢閱青商6666計畫，提高誘因不然就應考慮退場。

經發局長張峯源指出，會加速檢討修正提出計畫2.0版，協助青年創業。

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