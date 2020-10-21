竹北豆子埔溪死魚再現 4天撈走2噸魚屍

從第一銀行後方箱涵所流出的乳白色生活污水，讓枯水期的豆子埔溪水族生存環境更惡劣。（記者黃美珠攝）

2020/10/21 12:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕久旱不僅讓桃竹苗停灌，新竹縣竹北市豆子埔溪每年秋冬枯水期必現的「漂浮魚屍」近日再度出現，4天下來已經暴斃了約2噸，今天一早乳白色的生活污水依舊持續源源不絕「挹注」進入豆子埔溪，縣議員陳凱榮接獲陳情到場了解，忍不住問縣府「說好的挖井補水請加快腳步，魚兒們可是等不及的！」

新竹縣竹北市豆子埔溪最近4天因為枯水、加上生活污水污染，已經造成2噸的魚群暴斃，縣府委外撈除。（圖由縣議員陳凱榮提供）

縣府工務處水利科表示，為了徹底改善豆子埔溪每年枯水期沒水、生活污水又無法改排導致年年上演的魚群暴斃事件，他們今年花了200多萬，在光明1路、縣政2路口附近的縣政2號橋，以及竹北社崙橋到省道台1線之間的義崙橋各挖了1口深水井，準備要在豆子埔溪枯水時抽水挹注溪水之用。

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新竹縣竹北市豆子埔溪最近4天因為枯水、加上生活污水污染，已經造成2噸的魚群暴斃，縣府委外撈除。（圖由縣議員陳凱榮提供）

該科表示，這2口水井目前正待驗收，如果一切順利可望在今年11月中就能啟用，每口每天可以抽取2000噸的水去補充豆子埔溪水。

新竹縣竹北市豆子埔溪最近4天因為枯水、加上生活污水污染，已經造成2噸的魚群暴斃。（圖由縣議員陳凱榮提供）（記者黃美珠攝）

該科表示，他們從上週六起到昨天，4天之內，已從竹北六家到縣治區周邊，零零星星委外撈除掉了約2噸的死魚。

新竹縣竹北市豆子埔溪最近4天因為枯水、加上生活污水污染，已經造成2噸的魚群暴斃。（圖由縣議員陳凱榮提供）

為免這類的場景再持續上演，未來這2口井啟用後，會參考水利署定期提供的氣象和水情狀況，以及他們目視豆子埔溪流水是否明顯不足等啟動抽水、補溪的作業。

新竹縣政府工務處下水道科準備在竹北污水處理廠擴建完工後，在圖中釀禍的一銀後方箱涵處試辦污水截流工程。（記者黃美珠攝）

縣府環保局水污染防治科表示，他們為了釐清豆子埔溪年年的死魚除了跟枯水期有關，也參考民眾的檢舉追蹤是否有工業廢水偷排所致。

縣議員陳凱榮（右）站在慘不忍睹的豆子埔溪現場，忍不住問縣府「說好的挖井補水請加快腳步，魚兒們可是等不及的！」 （記者黃美珠攝）

今年4、5月間，他們持續在沿線選擇可疑的4個點抽樣化驗，結果都幾乎檢不出有重金屬的成份，所以確認民眾每次看到死魚伴隨出現的乳白色等污水都是生活污水。

但因豆子埔溪沿線除了社區住宅，也有很多餐廳，特別是光明一路美食商圈就在側，所以前述生活污水不無存在事業廢水，只是這些餐廳基本上都未達他們列管的標準，只能期待靠提高污水接管率來改善。

縣府工務處下水道科表示，豆子埔溪本來就屬於區域排水水路，專門收集來自路側溝的雨水。但因目前全竹北的污水管接管率僅約3成，使得不少生活污水混流進入豆子埔溪。

他們為提高竹北的污水接管率，已透過建管措施讓2012年以後在已建置有污水管區域的新建房屋納排到污水下水道，另也針對舊有社區加強輔導。

就以這次水污魚死事件為例，釀禍的生活污水源自縣治區第一銀行後方的排放口，他們計畫將在竹北污水處理廠完成擴廠後，參酌竹東中興河道當年的截流工法，在這裡試辦污水截流，以削減豆子埔溪的污染源。

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