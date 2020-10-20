看正濱漁港光雕展 捕獲野生曾之喬、梁靜茹

基隆市正濱漁港色彩屋光雕展17日登場，基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯18日捕獲野生曾之喬（右）來看光雕展，曾姿雯與曾之喬開心合影。（圖由基隆市政府觀光及城市行銷處處長提供）

2020/10/20 16:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府17日起在正濱漁港色彩屋啟動「海派浪漫」光雕展，市府與插畫家吳騏（57 Art Studio）合作童趣奇幻風格的光雕投影，一連9天，每天都吸引遊客到場拍照，基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天在臉書PO文，貼出跑來看光雕的梁靜茹、曾之喬，梁、曾2人都稱和朋友來吃飯看光雕，2人都盛讚色彩屋「好漂亮」，一旁來拍照的民眾，意外捕獲「野生」梁靜茹與曾之喬，更開心。

觀銷處長曾姿雯表示，光雕展開眼的第2天（18日），工作的同仁先認出曾之喬，她趕緊跑過去打招呼，曾之喬說是和朋友來吃飯，看了光雕後覺得好漂亮，十分的震撼，由於當時下著雨，兩人各撐著一把雨傘合照，很有基隆下雨的FU。很多年輕人看到曾之喬出現，搶著拍偶像。

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曾姿雯昨天晚上到正濱漁港色彩屋附近巡場時，又遇到大明星，她突然看到梁靜茹很是興奮，因為梁靜茹是她的偶像，她一眼就認出來，她主動上前與梁靜茹合照。梁靜茹稱和朋友來吃飯看光雕，她說很喜歡漁港的氛圍，看到光雕展很感動。

正濱漁港色彩屋對面的觀景平台每天都有不少人，光雕呈現結合插畫藝術家吳騏（57 Art Studio）的童趣魔幻創意繪本「港口拼圖」，做成光雕動畫後，投射在色彩屋上，動畫勾勒出建物輪廓，呈現光影變幻。動畫音樂則為李明璁老師與沈宣萱在「基隆時空漫遊指南」計畫中，為基隆創作「海街小奏鳴」，利用聲音採集人蕭芸安在基隆聲音採集，整合呈現一首屬於基隆音樂，整場展演，希望以這光雕色彩屋的海派，呈現雨都基隆的浪漫。

基隆市正濱漁港色彩屋光雕展17日登場，基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯昨天（19日）在正濱漁港巡場，意外捕獲「野生」梁靜茹，曾姿雯是梁靜茹粉絲，主動提出希望能與偶像梁靜茹合照，曾姿雯順利與梁靜茹合照，留下經典畫面。（圖由基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯提供）

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