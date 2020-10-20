為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    看正濱漁港光雕展 捕獲野生曾之喬、梁靜茹

    基隆市正濱漁港色彩屋光雕展17日登場，基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯18日捕獲野生曾之喬（右）來看光雕展，曾姿雯與曾之喬開心合影。（圖由基隆市政府觀光及城市行銷處處長提供）

    基隆市正濱漁港色彩屋光雕展17日登場，基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯18日捕獲野生曾之喬（右）來看光雕展，曾姿雯與曾之喬開心合影。（圖由基隆市政府觀光及城市行銷處處長提供）

    2020/10/20 16:59

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府17日起在正濱漁港色彩屋啟動「海派浪漫」光雕展，市府與插畫家吳騏（57 Art Studio）合作童趣奇幻風格的光雕投影，一連9天，每天都吸引遊客到場拍照，基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天在臉書PO文，貼出跑來看光雕的梁靜茹、曾之喬，梁、曾2人都稱和朋友來吃飯看光雕，2人都盛讚色彩屋「好漂亮」，一旁來拍照的民眾，意外捕獲「野生」梁靜茹與曾之喬，更開心。

    觀銷處長曾姿雯表示，光雕展開眼的第2天（18日），工作的同仁先認出曾之喬，她趕緊跑過去打招呼，曾之喬說是和朋友來吃飯，看了光雕後覺得好漂亮，十分的震撼，由於當時下著雨，兩人各撐著一把雨傘合照，很有基隆下雨的FU。很多年輕人看到曾之喬出現，搶著拍偶像。

    曾姿雯昨天晚上到正濱漁港色彩屋附近巡場時，又遇到大明星，她突然看到梁靜茹很是興奮，因為梁靜茹是她的偶像，她一眼就認出來，她主動上前與梁靜茹合照。梁靜茹稱和朋友來吃飯看光雕，她說很喜歡漁港的氛圍，看到光雕展很感動。

    正濱漁港色彩屋對面的觀景平台每天都有不少人，光雕呈現結合插畫藝術家吳騏（57 Art Studio）的童趣魔幻創意繪本「港口拼圖」，做成光雕動畫後，投射在色彩屋上，動畫勾勒出建物輪廓，呈現光影變幻。動畫音樂則為李明璁老師與沈宣萱在「基隆時空漫遊指南」計畫中，為基隆創作「海街小奏鳴」，利用聲音採集人蕭芸安在基隆聲音採集，整合呈現一首屬於基隆音樂，整場展演，希望以這光雕色彩屋的海派，呈現雨都基隆的浪漫。

    基隆市正濱漁港色彩屋光雕展17日登場，基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯昨天（19日）在正濱漁港巡場，意外捕獲「野生」梁靜茹，曾姿雯是梁靜茹粉絲，主動提出希望能與偶像梁靜茹合照，曾姿雯順利與梁靜茹合照，留下經典畫面。（圖由基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯提供）

    基隆市正濱漁港色彩屋光雕展17日登場，基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯昨天（19日）在正濱漁港巡場，意外捕獲「野生」梁靜茹，曾姿雯是梁靜茹粉絲，主動提出希望能與偶像梁靜茹合照，曾姿雯順利與梁靜茹合照，留下經典畫面。（圖由基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    正濱漁港光雕秀登場 色彩屋浪漫滿分民眾驚艷
    2020/10/17 20:24

    正濱漁港光雕秀登場 色彩屋浪漫滿分民眾驚艷
    正濱漁港光雕秀今晚登場 林右昌籲不要開車來
    2020/10/17 10:34

    正濱漁港光雕秀今晚登場 林右昌籲不要開車來

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    正濱漁港光雕秀「海味」足
    2020/10/16 05:30

    正濱漁港光雕秀「海味」足
    正濱漁港色彩屋越夜越美麗 10/17~25上演光雕秀
    2020/10/15 16:58

    正濱漁港色彩屋越夜越美麗 10/17~25上演光雕秀

    陳金龍四次入選法國秋季沙龍展
    生活今日熱門
    普悠瑪事故》4項資料交叉比對 運安會定調：翻車前超速達140公里
    2020/10/19 19:22

    普悠瑪事故》4項資料交叉比對 運安會定調：翻車前超速達140公里

    枯葉萌鳥充滿生命力！藝術家與大地對話治療焦慮症
    2020/10/19 18:30

    枯葉萌鳥充滿生命力！藝術家與大地對話治療焦慮症 影片

    看嘸！「國一數學題」讓老爸傻眼 網友曝解答：超簡單
    2020/10/19 21:09

    看嘸！「國一數學題」讓老爸傻眼 網友曝解答：超簡單

    北市智慧停車格成本過高、資安引疑慮 議員︰市府恐成冤大頭
    2020/10/19 17:47

    北市智慧停車格成本過高、資安引疑慮 議員︰市府恐成冤大頭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播