五月天連2年桃園陪粉絲跨年？ 可望與桃市府跨年活動尬場

據了解，五月天跨年確定會在桃園開唱，這也是五月天連續2年在桃園陪粉絲跨年，至於場次、時間仍未定。 （資料照，記者潘少棠攝）

2020/10/20 16:13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕高雄市觀光局長周玲妏昨在市議會質詢，脫口說出五月天跨年將在桃園開唱，讓粉絲相當期待，不過五月天所屬相信音樂、桃園市政府均低調沒有證實；但據了解，五月天跨年確定會在桃園開唱，這也是五月天連續2年在桃園陪粉絲跨年，至於場次、時間仍未定。

五月天首次在桃園唱跨年，是2017年12月23、24、26、27、29、30、31日、2018年1月1、5、6、7日在桃園國際棒球場連續舉辦11場的「人生無限公司」演唱會，此次演唱會除打破五月天2016年底在台北小巨蛋的9場紀錄，也是第2組在桃園國際棒球場開唱的藝人。

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2018年年底五月天轉往台中市洲際棒球場舉辦一連10場的演唱會，其中也包括跨年演唱會；2019年五月天再度回到桃園，同樣選擇在桃園國際棒球場，於12月21、22、24、25、27、28、29、31日、2020年1月1、3、4日，一連舉辦11場「Just Rock It!!!『藍｜BLUE』」演唱會，陪粉絲從耶誕過到跨年。

對於粉絲引頸期盼的五月天跨年是否在桃園開唱？桃園市長鄭文燦沒有證實，僅表示不論是時間或地點，都是由五月天所屬的公司自主宣布，尊重他們的決定權。

鄭文燦進一步說，五月天在桃園國際棒球場舉行的跨年演唱會，造成很大的轟動，總參加人數超過27萬人，也帶動整個桃園的音樂文化，當時市府在國際棒球場做了很多的配套，包括內外野的升降梯可調整，讓大型舞台機具可以進來，也包括草坪相關的維護計畫等，五月天甚至也捐贈了5部的復康巴士，「上一次的合作很愉快，也給市民帶來很多的喜悅」。

話鋒一轉，鄭文燦說，31日起一連9天會在青埔舉行桃園萬聖節，年底12月也要在青埔舉行跨年，青埔的高鐵廣場是一個辦活動非常熱門的地方，希望也帶動疫後的整個觀光人潮。據了解，桃園萬聖節活動將邀來玖壹壹，至於跨年的卡司，將由動力火車負責開場、八三夭會在倒數後進行演出。

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