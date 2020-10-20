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    新竹米粉業者推「雙標章」 讓消費者聰明選購

    新竹市米粉商業同業公會推出新竹米粉的「雙標章」，只要有雙標章就是新竹在地米粉，市長林智堅也與業者共推新竹米粉的雙標章，請消費者要認明。（記者洪美秀攝）

    新竹市米粉商業同業公會推出新竹米粉的「雙標章」，只要有雙標章就是新竹在地米粉，市長林智堅也與業者共推新竹米粉的雙標章，請消費者要認明。（記者洪美秀攝）

    2020/10/20 14:20

    ［記者洪美秀／新竹報導］新竹市米粉業者在經歷2012-2013的新竹米粉爭議與正名事件後，除在包裝上使用調和米粉、炊粉、純米粉等名稱力抗市場外，今年竹市米粉商業同業公會也與市府合作，推出新竹在地的米粉「雙標章」，除有公會的標章，也增加市府的優良標章，強調新竹出產的米粉外，也呼籲消費者可認明有雙標章的在地米粉，就是最棒的新竹米粉。

    新竹市米粉商業同業公會理事長鍾淑鈴及總幹事高瑋君表示，7、8年前是新竹市米粉業者最低潮的時課，當時因經濟部要求不得以「新竹米粉」當品牌，更強調米粉內的米含量，要求以調和米粉、炊粉或純米粉來區分，使得新竹米粉業者大受打擊，甚至不能用「新竹米粉」的名稱。

    不過，鍾淑鈴說，米粉業者從谷底努力求生存，並推出同業公會使用米粉標章，期許從混亂的米粉市場衝出新竹米粉的特色與品牌，今年公會再與市府合作，推出新竹米粉的「雙標章」，只要民眾買米粉時，認明新竹出產的雙標章，就是新竹在地米粉，業者也會標示每包米粉的米含量，讓消費者能了解所購買的米粉來源，並確保是新竹在地出產的米粉，讓吃米粉不再混淆，更能打出新竹米粉的在地品牌。

    鍾淑鈴說，今年米粉節25日在竹市南勢米粉寮舉辦，現場有各種米粉美食，結合海鮮、蔬菜，更有米粉創意料理，歡迎市民來吃新竹米粉，感受九降風曬過的米粉香。

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