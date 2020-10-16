蘆竹大竹國小擴校有解了！ 校地取得方式初步達成共識

桃園市蘆竹區大竹國小現有學生近1800名，擠在僅1.5公頃大的校園，因校舍空間不足，桃園市政府早期規劃徵地進行擴校計畫，礙於預算有限計畫延宕。（記者魏瑾筠攝）

2020/10/16 23:01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區大竹國小校舍空間不足，桃園市政府早期規劃徵地進行擴校計畫，2014年時經協調，地主也願以低於市價的3.4億元讓售，但礙於預算有限計畫延宕，地主們不滿市府罔顧學生就學品質，上週祭出封閉南竹路5段側門行動，經過多方協商，桃園市政府今天初步與地主們達成共識，將朝部分獎勵容積轉移取得土地，少部分以市府徵收方式取得，這也是大竹國小擴校計畫邁進一步的里程碑。

大竹國小現有學生近1800名，擠在1.5公頃大的校園，校舍不足，桃市府曾規劃徵收周邊逾0.6公頃土地擴校，前幾年與地主們進入土地協議價購買賣，然而近幾年因桃園推動多項重大建設排擠掉預算，擴校計畫暫停。

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地主們不滿大竹國小擴校計畫延宕多年，在國慶連假期間將側門圍起來，凸顯校舍不足問題，讓市府重視，經多方協商，地主14日同意側除路障，今天在市府教育局召開協調會。

大竹國小校長吳雅芬說，今天的協調會由桃園市教育局林明裕主持，邀請地主、學校、桃園市政府都市發展局、工務局及地政局等代表共同出席，會中桃園市都發局長盧維屏提供專業意見，建議擴校計畫可朝對地主獎勵容積轉移方式，節省市庫支應學校擴建成本，地主日後建屋也能享有容積獎勵，地主說認同。

地主之一的黃先生說，大竹國小的學生長期擠在空間不大的校舍內，目前桃園航空城也進入實質開發，未來拆遷戶會優先到大竹，市府在大竹規劃的社會住宅也即將完工、開放入住，有求學需求的學生會越來越多，對於市府提出的做法感到認同，也樂見其成。

地主們不滿桃園市政府針對大竹國小擴校計畫延宕40年之久，在國慶連假期間將側門圍起來，盼此舉能引起市府重視，經協調，現已拆除。（資料照，記者魏瑾筠攝）

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